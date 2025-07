Roberto Fernandes lembra experiência com Daniel Paulista de fuga do rebaixamento no Brasileiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-técnico do Náutico e Santa Cruz foi um dos convidados da última edição do Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

O técnico Roberto Fernandes foi um dos convidados da última edição do Escrete Clube, o videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Questionado sobre o momento que vive o Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, ele lembrou da experiência que vive com o treinador rubro-negro Daniel Paulista, na época de volante.

Como comandante do Náutico e ABC, Roberto dirigiu Daniel. Com o Timbu, eles conseguiram uma memorável reviravolta e permanência na Série A de 2007. O mesmo aconteceu com o time potiguar na Série B de 2013.

Para Roberto Fernandes, Daniel Paulista possui experiência suficiente como jogador para passar aos atletas rubro-negros.

"Daniel (Paulista) viveu esse tipo de situação comigo em duas oportunidades: no Náutico e no ABC. Nas duas oportunidades, conseguimos sair do inferno do Z-4. Ele viveu essa experiência como jogador e com certeza vai levar para os jogadores", afirmou.

Roberto ainda destacou que o Sport precisa acabar com a pressão pela vitória. Além disso, frisou que, diante de um cenário tão difícil, o clube rubro-negro precisa pensar em um jogo de cada vez. Segundo o treinador, a situação já ultrapassou as questões técnicas e táticas.

"É acabar com a pressão da vitória. É preciso ganhar e todo mundo sabe. Tem que parar com isso. O negócio é conquistar a primeira vitória. Depois, vai pensando jogo a jogo", disse.

"Tem que ganhar o primeiro jogo e levar até o final do campeonato pensando jogo a jogo. É o momento de dar tranquilidade", completou.

Em 15 jogos disputados na Série A, o Sport não conseguiu vencer nenhuma partida. O Leão somou cinco empates e dez derrotas. A campanha o deixou como o único time que ainda não venceu em todas as divisões do Campeonato Brasileiro.

Veja o Escrete Clube na íntegra

Roberto Fernandes participou da última edição do Escrete Clube com o também técnico Júnior Câmara, ex-Sport. A entrevista na íntegra está disponível no canal oficial da Rádio Jornal no Youtube.