Sport acerta a contratação do atacante Léo Pereira, que estava no Vitória

Com a chegada do novo reforço, a diretoria rubro-negra deve frear a busca por reforços para a Série A do Campeonato Brasileiro 2025

O Sport acertou a contratação do atacante Léo Pereira. A informação foi noticiado pelo repórter Raldney Santos, da Rádio Jornal, no programa Bola Rolando, desta segunda-feira (28).

Apesar do último clube ter sido o Vitória, Léo Pereira desembarca na Ilha do Retiro por empréstimo junto ao CRB até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro.



Mesmo sem utilizar o jogador, o Vitória não cedeu facilmente. No Leão da Barra, o jogador disputou apenas 10 partidas nesta temporada. Antes, atuou em 15 oportunidades pelo CRB.

O atacante foi indicado pelo técnico Daniel Paulista. Com a chegada dele, o Sport deve frear a busca por reforços para o Brasileirão.

Antes de Léo Pereira, o Leão oficializou sete contratações: o goleiro Gabriel Vasconcelos, o zagueiro Ramon Menezes, o lateral-esquerdo Kévyson, o volante Pedro Augusto e os atacantes Derik Lacerda, Ignacio Ramírez e Matheusinho.

Próximo jogo do Sport

Após o empate com o Santos, o próximo jogo do Sport acontece no sábado (2). O time rubro-negro recebe o Bahia, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 18ª rodada da Série A.