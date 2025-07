Em fim de contrato com a Umbro, Sport recebe sondagens de três marcas para novo uniforme

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em fim de contrato com a Umbro, que fornece os materiais esportivos do clube desde 2019, Leão avalia propostas; renovação não está descartada

O Sport pode vestir roupa nova em 2026! Com contrato com a empresa britânica Umbro se encerrando em dezembro deste ano, 2025, o Leão da Praça da Bandeira já estaria recebendo contatos de outras marcas interessadas em produzir os uniformes rubro-negros a partir de 2026.

A informação é do repórter Pedro Maranhão, do NE45, que informou que ao menos três marcas diferentes já teriam realizado sondagens ao clube, o que foi confirmado pelo vice-presidente de Marketing do Sport, Eduardo Arruda.

Os nomes das três marcas não foram revelados e permanecem sob sigilo por parte do clube que pode, ainda, optar por uma renovação com a Umbro, que estampa os uniformes do Sport desde 2019, quando substituiu a Under Armour, que ficou por apenas uma temporada na Ilha do Retiro.

Adidas é sonho antigo do torcedor do Sport

Não é novidade para ninguém que a preferência do torcedor do Sport é um retorno à Adidas, marca alemã que produziu os uniformes do clube entre 1981 e 1982 e, mais recentemente, entre 2014 e 2018.

A parceria foi sucesso de vendas, o que fez do Sport TOP 10 em camisas mais vendidas pela Adidas em todo mundo no ano de 2014, quando foi lançado o primeiro modelo daquele contrato.

De lá pra cá, sempre que o clube está próximo do fim de um contrato referente ao fornecimento de material esportivo, o torcedor rubro-negro realiza, nas redes sociais, seu desejo por retornar a parceria.

No Brasil, atualmente, a marca alemã patrocina apenas quatro clubes: Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional.

Como dito, não se há informação sobre quais seriam as três marcas que sondaram o Sport por uma parceria a partir de janeiro de 2026 e, portanto, a presença ou não da Adidas segue sendo uma incógnita.

A título de comparação, os outros grandes clubes do Nordeste são patrocinados por Puma (Bahia), Volt (Fortaleza, Vitória e Santa Cruz) e Diadora (Náutico), além do Ceará, que produz os seus próprios uniformes com marca própria, a "Vozão".