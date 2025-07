Chance de rebaixamento do Sport atualizada: veja a situação após o empate com o Santos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cada rodada, o torcedor rubro-negro fica mais preocupado com a equipe, que ainda não conquistou sequer uma vitória no Campeonato Brasileiro.

O Sport vive um dos piores momentos de sua história na elite do futebol brasileiro. Após 17 rodadas do Brasileirão, o clube acumula uma das campanhas mais frágeis da era dos pontos corridos, com apenas cinco pontos somados e nenhuma vitória conquistada.

Na última rodada, o Leão da Ilha arrancou um empate contra o Santos. Com o resultado, a equipe chegou a 18 jogos consecutivos sem vencer (Brasileirão, Copa do Nordeste e Pernambucano) e continua afundada na lanterna da competição.

O desempenho até aqui já é o pior da história em um mesmo recorte de rodadas desde a adoção do atual formato de disputa, em 2003.

Chances de rebaixamento do Sport no Brasileirão

Embora o Campeonato Brasileiro ainda não tenha atingido sua metade, o cenário do Sport na tabela é extremamente preocupante. Segundo projeção da UFMG, o clube rubro-negro tem 94,1% de chances de ser rebaixado à Série B de 2026.

Para escapar da queda, a equipe precisaria alcançar a chamada "pontuação mágica", estimada em 45 pontos.

Com apenas cinco somados até aqui, o Leão da Ilha teria que conquistar 40 pontos nas rodadas restantes, o que exige um aproveitamento de aproximadamente 55,7% — desempenho típico de times que brigam por G4, e não contra o descenso.

Apesar do cenário crítico, o Sport ainda pode escapar do rebaixamento caso os adversários diretos somem menos pontos do que o esperado. Nesse contexto, a equipe rubro-negra poderia se salvar com uma pontuação abaixo dos tradicionais 45 pontos.

No entanto, para manter viva essa possibilidade, o Leão da Ilha precisa iniciar uma reação imediata nas próximas rodadas.

