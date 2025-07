Presidente do Sport, Yuri Romão pede desculpas à torcida, mas descarta renúncia e diz que clube "está num mar de rosas" se comparado ao passado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na tarde desta terça-feira (29), o presidente do Sport, Yuri Romão, concedeu entrevista coletiva ao lado do Diretor Geral de Futebol do clube, Enrico Ambrogini.

O pronunciamento do mandatário rubro-negro não estava previsto na programação publicada pelo clube para o dia de hoje, o que causou surpresa na imprensa e nos torcedores.

Em sua fala, Yuri Romão pediu desculpas "à torcida, à imprensa e a toda comunidade rubro-negra de uma maneira geral", pelo momento do clube (lanterna da Série A com apenas 5 pontos em 15 jogos) que o presidente classificou como "inimaginável mesmo nos piores pesadelos" da sua gestão.

"Estamos trabalhando arduamente, fazendo várias mudanças, buscando a melhora [...] em tudo aquilo que faça nosso elenco desempenhar cada vez melhor."

Referente às chances de permanência na Série A, Romão se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe após a chegada de Daniel Paulistas e reforços, e se disse ainda esperançoso que o clube consiga reverter o mau momento para conseguir o objetivo de escapar do rebaixamento:

"A gente já vê uma equipe bem diferente da que a gente via nas primeiras rodadas, uma equipe mais competitiva, mais forte, mais alta [...] a gente vê uma melhora bastante significativa e que nos dá a esperança de permanecer na Série A [...] Como presidente do clube, eu não jogo a toalha."

Yuri Romão descarta renúncia: "Não vou trair 83% dos votos dos sócios que votaram na nossa chapa"

"Não cogito (renunciar), em nenhuma hipótese. Não vou trair 83% dos sócios que foram votar na nossa chapa [...] No bom e no ruim a gente tem que enfrentar as adversidades", declarou Yuri Romão, que ainda disse que o momento atual é "um mar de rosas" se comparado a como encontrou o clube em 2021, ainda como vice de Leonardo Lopes, que se afastou do cargo dois meses após ser eleito".

"Se for comparar o momento atual com o momento que eu encontrei o clube, ainda na gestão do presidente Leonardo Lopes, eu diria que estou num mar de rosas. Hoje o problema é desportivo e a gente vai corrigir dentro de campo. A gente não tinha dinheiro pra comprar o diesel pro gerador do CT", esplanou o presidente concluindo.