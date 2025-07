Sport x Bahia: confira valores dos ingressos e onde comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe pernambucana mantém promoção realizada nas últimas partidas do time e espera contar com a presença da torcida para duelo contra rival regional

Em busca de sua primeira vitória no Brasileirão, o Sport inicia nesta terça-feira (29), a venda de ingressos para a próxima partida do time, contra o Bahia. O confronto será realizado no próximo sábado (02), às 16h00 (Horário de Brasília).

Para o confronto contra os baianos, seguirá valendo a promoção de ingressos iniciada após a Copa do Mundo de Clubes. Os bilhetes promocionais serão comercializados no site do clube em dois lotes.

Confira os valores

Promocional – Lote 1

Cadeiras Central: R$ 60



Assento Especial: R$ 30



Cadeiras Ampliação: R$ 50



Sociais: R$ 20



Arquibancada Sede: R$ 15 (apenas para sócios)



Arquibancada Frontal: R$ 20



* Válido até às 23h59 da quinta-feira (31)

Promocional – Lote 2

Cadeiras Central: R$ 60



Assento Especial: R$ 40



Cadeiras Ampliação: R$ 50



Sociais: R$ 30



Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)



Arquibancada Frontal: R$ 30



* Válido até às 23h59 da sexta (01)

Valores no dia da partida

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80



Assento Especial: R$ 50



Cadeiras Ampliação: R$ 60



Sociais: R$ 50



Arquibancada Sede: R$ 60



Arquibancada Frontal: R$ 75



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160



Assento Especial: R$ 100



Cadeiras Ampliação: R$ 120



Arquibancada Sede: R$ 150



Arquibancada Frontal: R$ 160



Ilha Lounge: R$ 180 (pré-venda)



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100



Cadeiras Ampliação: R$ 100



Assento Especial: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50



Assento Especial: R$ 50



Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Última partida do Sport

Na rodada anterior, o Leão da Ilha ficou no empate contra o Santos, por 2 a 2, na Ilha do Retiro.

O resultado foi decepcionante para o time pernambucano, que chegou a abrir 2 a 0 e contava com um jogador a mais em relação à equipe adversária.