Chico recebe proposta de time de Israel; Sport resiste à saída

Zagueiro de 26 anos está no clube desde as categorias de base e teria demonstrado interesse na transferência; clube não pretende liberá-lo

O zagueiro Chico recebeu uma proposta de um time de Israel para deixar o Sport por empréstimo de um ano com opção de compra.

O nome do time interessado não foi revelado, mas a informação, que foi inicialmente divulgada pelo repórter Pedro Maranhão, do NE45, e confirmada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, é de que o jogador teria mostrado interesse na proposta, mas que o clube estaria resistente na liberação do jogador.

O motivo da resistência rubro-negra se dá pelo fato do clube enxergar o zagueiro de 26 anos com uma peça importante do elenco de Daniel Paulista e também pela dificuldade de reposição no mercado neste momento.

Ainda segundo Antônio Gabriel, o valor pretendido pelo Sport para uma saída em definitivo se daria apenas por um valor na casa dos 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) na cotação atual.

Em contato com o repórter, o clube negou ter recebido qualquer proposta oficial pelo atleta.

No clube desde as categorias de base, Chico, que integra o elenco profissional desde 2019, disputou 150 jogos com a camisa rubro-negra.

Nesse interim, chegou a ser emprestado, em 2024, para o Novorizontino, retornando ao clube meses depois, fazendo parte da campanha do acesso na Série B.