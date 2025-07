Erick Pulga, destaque do Bahia, deve ser baixa em jogo contra o Sport

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar de ter vencido o Retrô na última quarta-feira (30) por 3 a 2, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o clima no Bahia é de apreensão devido à possível contusão de Erick Pulga, grande destaque do time.

Após ter entrado em campo a partir do banco de reservas, o atacante saiu de campo contra a Fênix ainda antes do final da segunda etapa, após sentir dores.

A suspeita preliminar é de que Erick Pulga tenha sofrido um estiramento na coxa. No entanto, uma possível contusão será constatada apenas após a realização de um exame de ressonância magnética.

O jogador tornou-se um desfalque praticamente certo para a próxima partida do time, contra o Sport, que será disputada no próximo sábado (02), às 16h (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço está em 4º com 28 pontos, enquanto o Leão é lanterna com apenas 5 e nenhuma vitória.

"Teve o Pulga, espero que não seja nada grave, mas é pouco provável ter ele contra o Sport. As opções vão encurtando. Está começando a ficar no limite, mas vamos tentando buscar soluções para o que vai acontecendo. Vamos buscar uma solução para o lugar do Pulga contra o Sport e possivelmente para outras rodadas", declarou o técnico Rogério Ceni.

Ceni admite falta de opções

Ao ser perguntado sobre o futuro do Esquadrão após a lesão de Erick Pulga, Rogério Ceni admitiu que não existe nenhuma opção para a posição do jogador no elenco do time.

Para Ceni, a única solução será improvisar outro nome no setor. Uma mudança no atual sistema de jogo do time não é descartada.

"Vamos buscar uma solução, uma improvisação de algum atleta que gosta de jogar na direita, podemos mudar o sistema", disse Ceni.