Hausday 2025 chega ao Recife com evento multiesportivo reunindo crossfit, corrida e beach tennis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nos dias 9 e 10 de agosto, o Recife recebe pela primeira vez o Hausday, evento multiesportivo promovido pela marca pernambucana Hausport, do Grupo Rota do Mar.

A programação será realizada na FPS Sports, no bairro da Imbiribeira, e deve reunir cerca de 2 mil participantes, entre atletas amadores e entusiastas do esporte.

Modalidades e programação

A quarta edição do evento contará com três modalidades principais: Cross Training (Haus Games), Beach Tennis (Haus Play) e corrida de rua (Running).

As disputas de Crossfit e Beach Tennis acontecerão no sábado (09/08), a partir das 7h e 8h, respectivamente. Já a corrida será no domingo (10/08), com largada às 6h.

Os percursos da corrida serão de 5km e 10km, voltados tanto para corredores iniciantes quanto para atletas mais experientes.

O torneio de Cross Training deve reunir cerca de 400 atletas, com categorias que vão do iniciante ao master. Já o Beach Tennis será disputado em várias categorias, incluindo estreante, B, C, D e open.

Inscrições, kits e estrutura

As inscrições estão disponíveis no site oficial hausday25.com.br, que também traz o regulamento, detalhes das modalidades e especificações dos kits que incluem camisa e brindes da marca.

A entrega dos kits ocorrerá nas seguintes datas:

06/08 (quarta): das 9h às 18h, na Mega Loja Hausport em Santa Cruz do Capibaribe

(quarta): das 9h às 18h, na Mega Loja Hausport em Santa Cruz do Capibaribe 08/08 (sexta): das 11h às 20h, na FPS Sports

(sexta): das 11h às 20h, na FPS Sports 09/08 (sábado): das 9h às 15h, na FPS Sports

Além da competição, os participantes terão acesso a um espaço exclusivo com peças da Hausport, como camisas, bermudas, shorts e acessórios da nova coleção.

Serviço