Corrida de rua para iniciantes: veja como começar do zero com segurança e disciplina

Começar a correr exige atenção ao preparo físico, escolha do tênis e evolução gradual para evitar lesões e manter a motivação em alta.

A corrida de rua é uma atividade acessível, democrática e que traz inúmeros benefícios para o corpo e a mente.

Para quem deseja começar do zero, entender como dar os primeiros passos com segurança é fundamental.

Mais do que colocar o tênis e sair correndo, o ideal é adotar um plano estruturado, com acompanhamento e constância. Assim, é possível evoluir de forma saudável e evitar frustrações logo no início.

Invista em roupas confortáveis e um bom tênis

Escolher o tênis de corrida ideal faz toda a diferença para evitar lesões e melhorar o desempenho. Priorize modelos com bom amortecimento, adequados ao seu tipo de pisada. Roupas leves e que permitam a transpiração também são essenciais.

Faça uma avaliação médica antes de começar

Antes de iniciar qualquer prática esportiva, é recomendado realizar um check-up. Com a avaliação médica, você garante que está apta a correr e evita riscos durante os treinos, principalmente se estiver há muito tempo sedentária.

Comece com caminhada e vá aumentando o ritmo

Para quem nunca correu, o ideal é começar com caminhadas rápidas e, aos poucos, intercalar com trotes leves. O corpo precisa se adaptar aos poucos, então respeitar esse tempo de evolução é essencial para ganhar resistência e evitar lesões.

Crie uma rotina com metas realistas

Tenha uma rotina de treinos com metas alcançáveis. Três vezes por semana é um bom início, sempre intercalando dias de descanso. Aplicativos de corrida e planilhas para iniciantes ajudam a acompanhar o progresso.

Hidrate-se bem e cuide da alimentação

Manter-se hidratada e consumir alimentos ricos em nutrientes faz parte do processo. A hidratação e alimentação equilibrada ajudam no rendimento e na recuperação pós-treino, além de potencializarem os resultados.

Consistência é a chave para manter o ritmo

Não desanime nos primeiros dias. A disciplina é o que transforma a corrida em hábito. Busque locais agradáveis para correr, músicas motivadoras e até grupos de corrida para manter o foco e tornar os treinos mais prazerosos.