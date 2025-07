8 dicas incríveis para começar a correr com segurança!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A corrida é uma prática muito conhecida por ser fácil e acessível. Além disso, ainda é perfeita para as pessoas que desejam sair do sedentarismo!

Clique aqui e escute a matéria

Está cansado de viver uma vida sedentária?

A corrida é uma das atividades físicas mais eficazes para transformar sua saúde e também o seu corpo.

No entanto, para aproveitar o máximo dos benefícios dessa prática, é fundamental começar com segurança.

A seguir, vamos apresentar algumas dicas incríveis para começar a correr com segurança. Veja agora!

Dicas para começar a correr

Imagem ilustrativa de uma pessoa correndo! - Reprodução/ iStock

1. Fique de olho na sua saúde

Antes de começar uma atividade física, sempre é bom ficar de olho na sua saúde.

Segundo o treinador Everton Crivoi, doutor em ciências do esporte e responsável pela Assessoria de Corrida do Espaço Einstein Esporte e Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein, o risco de algum evento cardíaco é muito baixo em pessoas saudáveis, sem hipertensão arterial, sem histórico familiar de problemas cardíacos e sem diabetes.

Mas, caso a pessoa tenha alguma comorbidade, é importante a realização de um check-up.

2. Procure um profissional de educação física

Em entrevista com a CNN, Crivoi explica que ter um profissional por perto sempre é muito importante para auxiliar quem está começando no esporte.

"Caso a pessoa não tenha um profissional para ajudar, a dica é começar devagar, sem pressa", orienta.

3. Comece a correr, não importa o lugar

Não existe lugar melhor ou pior para correr, o que realmente vale é começar.

Segundo Crivoi, existem diferenças em relação à mecânica de corrida quando a pessoa corre na esteira em comparação com a corrida ao ar livre, mas o importante é realizar o exercício.

O treinador alerta que, para evitar lesões, é fundamental que a pessoa não aumente em mais de 15% o volume de treino a cada semana.

Veja também: Conheça 5 benefícios de correr pela manhã

4. Tênis de qualidade

O calçado é outro fator importante, mas ainda existem mitos envolvendo a escolha.

"O melhor tênis é aquele que a pessoa se sente melhor e, na grande parte dos casos, não é o mais caro da loja", explica Crivoi.

A dica é utilizar tênis mais leves, que permitam sentir os pés estáveis no solo.

5. Roupas adequadas

Imagem ilustrativa de uma pessoa correndo! - Reprodução/ iStock

Shorts ou bermudas leves, com camisetas que evaporam o suor são os mais recomendados.

Além disso, use meias confortáveis e que não retenham a umidade. "Seu pé vai agradecer", avisa Crivoi.

6. Boa alimentação e hidratação

Manter uma boa alimentação e hidratação é outra dica importante.

Algumas frutas, como banana, maçã e morango, são boas opções para comer antes da corrida, pois fornecem energia rápida para o corpo.

Beber água é essencial para evitar a desidratação. A recomendação é beber água antes de começar a correr e carregar uma garrafa para continuar se hidratando.

7. Tenha um objetivo

Comece a criar metas mensuráveis e que tenham um tempo bem definido. Por exemplo: para quem nunca correu, o primeiro desafio seria correr 30 minutos sem parar, para depois fazer 5 km. A partir daí, é preciso ter paciência com a evolução.

"Nesse momento, aumenta o risco de lesionar porque o condicionamento do coração melhora antes do que o tendão. A pessoa começa a sentir que consegue correr 10 km ou até mais, mas ela precisa de um tempo de adaptação e aumentar o volume aos poucos. Para esses novos desafios, ter um treinador perto é importante”, diz Crivoi.

8. Aqueça o corpo

Por fim, aquecer o corpo antes de começar a correr também é bastante importante.

A recomendação é começar a correr devagar e, aos poucos, dentro do treino, aumentar a intensidade.