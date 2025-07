Ativo da Amazônia é o novo queridinho do skincare: saiba qual é

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba o que é cacay oil, ativo extraído de uma árvore nativa da Amazônia que tem sido descrito como o outro no segmento da skincare

Um ativo amazônico tem chamado atenção no mercado do skincare e ganhado cada vez mais adeptas: trata-se do Cacay Oil, ou óleo de cacay, que é extraído da semente da Caryodendron orinocense, uma árvore nativa da Amazônia.

Para a pele, os benefícios são regeneradores, hidratantes e oxidantes devido seu retinol natural, além de vitamina E e ácido linoleico. Na prática, essa substância atua contra os sinais de envelhecimento da pele, especialmente para mulheres a partir dos 30 anos de idade.

Segundo a cosmetóloga Isabele Cacciolari, fundadora da Caccio Cosméticos, o cacay oil promove uma combinação potente e equilibrada para a pele. "Ele entrega ação rejuvenescedora e nutritiva com excelente tolerância. É uma alternativa eficaz ao retinol tradicional, principalmente para peles mais sensíveis ou maduras, que precisam de resultados visíveis sem abrir mão do conforto e da leveza", destaca.

Cacay oil: conheça os benefícios

Imagem de mulher segurando vários frascos de óleos - Freepik

O óleo de cacay oferece uma experiência de cuidado completa: trata, nutre e rejuvenesce, respeitando todas as fases da pele. Entre os seus benefícios, estão:

Renovação celular com suavidade : estimula a renovação celular, suaviza linhas finas, melhora a textura da pele e atua diretamente nos sinais do envelhecimento;

Hidratação profunda e firmeza duradoura : ortalece a barreira cutânea, mantendo a hidratação por mais tempo e melhorando a elasticidade da pele;

Potente ação antioxidante e antienvelhecimento : combate os radicais livres e ajuda a prevenir os danos causados pela poluição e radiação solar;

Iluminação e uniformização do tom da pele: contribui para reduzir hiperpigmentações, deixar a pele mais uniforme e devolver o viço natural.



