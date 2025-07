Carreta da Mulher leva exames gratuitos a quatro municípios de Pernambuco nesta semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com foco na saúde da mulher, quatro unidades móveis da chamada Carreta da Mulher estarão em operação até a próxima sexta-feira (26) nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Passira, São Bento do Una e Petrolina.

A iniciativa leva exames gratuitos e atendimentos especializados às regiões, com funcionamento das 8h às 17h.

Entre os procedimentos ofertados estão:

Mamografia;

Ultrassonografia de mama;

Colposcopia;

Punção mamária guiada por imagem;

Biópsia de lesão no colo do útero;

Consultas ginecológicas;

Teleinterconsultas com mastologista.

Desde o início da operação das carretas, no fim de maio, já foram realizados mais de 8 mil procedimentos em diferentes regiões do estado, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (SES-PE).

Entre os serviços mais requisitados estão as mamografias e ultrassonografias de mama, ambas com 4.007 exames realizados até o momento. Já as consultas ginecológicas somam cerca de 1.900 atendimentos.

Como realizar os exames?

As mamografias podem ser feitas por demanda espontânea, voltadas para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, sem necessidade de encaminhamento médico.

Já os demais exames devem ser agendados previamente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), através da Central de Marcação de Consultas e Exames (CMCE).

Locais de atendimento desta semana

A unidade móvel fica nos seguintes locais até a próxima sexta-feira (26):

Jaboatão dos Guararapes – Em frente ao Palácio da Batalha, no Centro Administrativo da cidade, em Prazeres;

Passira – Na Rua da Matriz, próximo à Igreja Matriz;

São Bento do Una – Na Praça da Matriz, em frente à Igreja São Bento, na Rua Vital de Carvalho;

Petrolina – Na Praça Dom Malan, no centro da cidade.

