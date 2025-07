Projeto social oferece inserção gratuita de DIU no Recife e em Caruaru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Projeto liderado por enfermeira pernambucana e apoiado pela DKT South America, empresa responsável pelo DIU Andalan no Brasil, está oferecendo 600 vagas para a inserção gratuita do Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre nas cidades do Recife e Caruaru, em Pernambuco.

A iniciativa integra a etapa prática de um curso de capacitação voltado a enfermeiras da região Nordeste, com o objetivo de ampliar a rede de profissionais aptas a realizar o procedimento e, simultaneamente, garantir o acesso a um método contraceptivo seguro, gratuito e de longa duração.

Ao todo, 30 enfermeiras nordestinas participam da formação, que é gratuita e composta por aulas teóricas e práticas.

Nesta segunda etapa, cada profissional realiza 20 inserções supervisionadas como parte do processo de qualificação.

Onde e quando os atendimentos estão acontecendo

As inserções do DIU estão sendo realizadas em clínicas parceiras nas cidades de Caruaru e Recife, com vagas limitadas:

Caruaru

Local: One Life Multiclínicas

Datas: 24, 25 e 30 de julho

Vagas disponíveis: 40 por dia

Recife

Local: Estrada dos Remédios, 2123 – Galeria Beatriz Barbosa

Datas: 1º a 9 de agosto

Vagas disponíveis: 60 por dia

As inscrições devem ser feitas online, por meio do formulário.

Leia Também Ginecologista orienta como mulheres podem solicitar aplicação do DIU de graça e sem burocracia no SUS

DIU de cobre é eficaz, seguro e pode durar até 10 anos

De acordo com o Ministério da Saúde, o DIU de cobre é um dos métodos contraceptivos mais eficazes disponíveis atualmente, com taxa de efetividade superior a 99%, semelhante à laqueadura e maior do que a da pílula anticoncepcional.

Por não conter hormônios e atuar diretamente no útero, ele é indicado para mulheres em qualquer fase da vida reprodutiva, inclusive aquelas que ainda não tiveram filhos, desde que descartada a possibilidade de gravidez no momento da inserção.

Sua principal vantagem é a longa duração — de até 10 anos — com ação localizada, sem interferência de outros medicamentos e sem necessidade de manutenção constante.

O mecanismo de ação do DIU se dá por meio da liberação de íons de cobre, que alteram o ambiente uterino e dificultam a passagem dos espermatozoides, impedindo a fecundação.

Caso a mulher deseje engravidar, o DIU pode ser removido a qualquer momento, e a fertilidade é retomada imediatamente após a retirada.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />