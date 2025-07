Suplementação infantil: nutricionista explica quando é necessária e os principais cuidados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O uso de suplementos nutricionais infantis tem ganhado cada vez mais espaço entre famílias brasileiras, em um contexto marcado por desafios de saúde pública.

De acordo com o último Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 10% das crianças brasileiras possuem anemia, por exemplo, doença ligada diretamente à deficiência de vitaminas e nutriente.

A suplementação nutricional surge como um recurso possível também para as crianças, desde que com indicação adequada e responsabilidade no uso.

Quando a suplementação infantil é indicada?

De acordo com a nutricionista Beatriz Duarte, da Trustfuel, a suplementação tem como principal função complementar aquilo que está ausente na alimentação da criança.

A nutricionista Beatriz Duarte é especialista em nutrição na Trustfuel Nutrition - Arquivo Pessoal

“A suplementação vem para suprir. Ela complementa aquilo que a alimentação em si não consegue oferecer por algum motivo”, explica.

Segundo ela, o primeiro critério para iniciar qualquer suplementação é observar a rotina alimentar da criança e identificar o que está em falta — seja por restrições alimentares, hábitos da família ou por características individuais.

Beatriz destaca ainda a importância de considerar o nível de atividade física. Crianças muito ativas ou com alto gasto energético podem precisar de suporte nutricional adicional, especialmente de proteínas e carboidratos, além de vitaminas e minerais.

O que observar nos rótulos dos suplementos infantis

Para Beatriz Duarte, os pais devem dar preferência a suplementos formulados especificamente para o público infantil, que levam em conta as necessidades nutricionais dessa faixa etária.

O formato da vitamina em goma tem ganhado popularidade pela praticidade e pelo sabor. " Com a gominha, a gente consegue incluir uma indulgência, um prazer ali nessa suplementação, de uma forma muito mais agradável", explica Beatriz.

De acordo com a especialista, é possível obter o mesmo resultado de uma suplementação em cápsulas. O alerta da nutricionista é para os níveis de açúcar. O indicado é buscar por gomas que não tenham nenhum tipo de açúcar na composição.

Outro ponto de atenção é a possibilidade de alergias alimentares. Por isso, a recomendação é introduzir um suplemento por vez, para facilitar a identificação de reações adversas.

Acompanhamento nutricional ainda é o mais indicado

Embora seja possível iniciar a suplementação preventiva em alguns casos, o acompanhamento com nutricionista ou pediatra é sempre o mais indicado, especialmente quando há dúvidas sobre a alimentação, crescimento ou frequência de doenças.

“O acompanhamento serve para personalizar essa suplementação e evitar deficiências que, a longo prazo, podem impactar o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças”, diz a especialista.

Segundo Beatriz, deficiências nutricionais não tratadas podem resultar em baixa imunidade, anemia ferropriva e até dificuldades no aprendizado e no crescimento.

Suplementação pode começar a partir de seis meses

A suplementação infantil pode ser iniciada a partir dos seis meses, dependendo do nutriente e da recomendação profissional. “Antes disso, a orientação é manter o aleitamento materno exclusivo”, explica Beatriz.

A partir dos dois, quatro ou cinco anos, já é comum o uso de gominhas, especialmente pela facilidade de aceitação e absorção dos nutrientes.

A nutricionista também ressalta que o ideal é oferecer os suplementos próximos às refeições, o que melhora a absorção de vitaminas como a A, D, E e K.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />