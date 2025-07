Corrida Damas movimenta o Recife neste domingo (3) com foco em saúde e bem-estar

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (3), as ruas do bairro das Graças, no Recife, ganham ritmo com a 9ª edição da Corrida Damas, uma prova que une esporte, saúde e integração entre gerações. Com largada marcada para as 6h e concentração a partir das 5h30, em frente ao Colégio Damas, a corrida é aberta ao público e conta com percursos de 3 km e 5 km. A proposta é incentivar a prática esportiva de forma acessível e familiar: adolescentes entre 12 e 16 anos também podem participar, desde que acompanhados por um responsável.

Para garantir o cuidado com os atletas após a prova, a organização vai oferecer, na linha de chegada, o serviço de massagem recovery — uma técnica voltada à recuperação muscular pós-exercício, que ajuda a aliviar dores, reduzir a fadiga e prevenir lesões. A ação é promovida pelo Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, e pela Faculdade Tiradentes (Fits), em Goiana, reforçando o compromisso das instituições com a qualidade de vida e o bem-estar da população.

O espaço de atendimento é mais uma iniciativa que evidencia a preocupação com o cuidado integral dos participantes. A Unit-PE e a Fits também já apoiaram outras ações esportivas, como a Corrida Madre Run, a Aurora Night Run e a Corrida dos Parques, contribuindo para o fortalecimento da cultura esportiva em Pernambuco.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis em: corridadamas.com.br