Filipe Ret anuncia turnê "Nume" com show confirmado no Recife

Com 22 shows pelo Brasil, Filipe Ret apresenta a nova fase da carreira ao vivo no Classic Hall, em Recife, no dia 13 de setembro de 2025.

O rapper Filipe Ret está pronto para atravessar o Brasil com a turnê “Nume”, anunciada nesta segunda-feira (28).

Com 22 apresentações confirmadas, o artista carioca vai passar por grandes cidades e festivais com repertório baseado nos discos Nume (2024) e Nume Epílogo (2025).

No Recife, a apresentação será no dia 13 de setembro, no Classic Hall. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do local e pelo site Bilheteria Digital.

Turnê reúne dois novos álbuns e encerra trilogia

Mais conceitual e introspectiva, a turnê “Nume” marca uma nova fase na carreira de Filipe Ret e encerra a trilogia iniciada com os discos Imaterial (2021) e Lume (2022). Os dois álbuns mais recentes, lançados em novembro de 2024 e julho de 2025, conduzem o espetáculo e representam uma jornada artística mais pessoal e espiritual do rapper.

Além das casas de show, a turnê também passa por festivais de peso, como o The Town, onde Ret sobe ao palco Skyline em 8 de setembro, dividindo espaço com artistas como Travis Scott, Burna Boy e Don Toliver.

Show no Recife será em setembro

A capital pernambucana entra na rota da turnê com apresentação marcada para o dia 13 de setembro. O show acontece no Classic Hall e promete reunir fãs para uma noite repleta de reflexões, rimas e performances impactantes. Os ingressos podem ser adquiridos tanto presencialmente quanto pela internet.

Confira as datas da turnê “Nume”

22/08 – São João de Meriti/RJ – Via Music Hall

23/08 – Campos dos Goytacazes/RJ – Campos Rep Festival

08/09 – São Paulo/SP – The Town

13/09 – Recife/PE – Classic Hall

20/09 – Viçosa/MG – Festival Spring Break

21/09 – Londrina/PR – Tropicadelia

28/09 – Belém/PA – Beat Fest

04/10 – Vitória/ES – Fazendinha

11/10 – Rio de Janeiro/RJ – Evento Fechado

20/10 – Santo André/SP – Aramaçan

01/11 – Manaus/AM – Pump

14/11 – Macaé/RJ – Centro de Convenções

21/11 – Maceió/AL – Maceió Trap

22/11 – Belo Horizonte/MG – Expominas

23/11 – São José do Rio Preto/SP – Awê Festival

13/12 – Rio de Janeiro/RJ – Local a confirmar

14/12 – Cabo Frio/RJ – Cabo Frio Mais Festival

15/12 – Búzios/RJ – Cruzeiro Belo em Alto Mar

20/12 – Rio de Janeiro/RJ – Formatura

28/12 – Xangri-lá/RS – Privilège

10/01 – Natal/RN – Trap World Festival

15/02 – Ouro Preto/MG – Bloco Cabrobró

Ingressos disponíveis

Os ingressos para o show de Filipe Ret no Recife já estão disponíveis na bilheteria do Classic Hall e no site www.bilheteriadigital.com.