Roberto Carlos chega ao Recife com show "Eu Mereço Flores", em outubro

Com sucessos eternos e músicas do novo EP, Roberto Carlos se apresenta no Geraldão, no Recife, em outubro, pela turnê "Eu Ofereço Flores"

Roberto Carlos se apresenta no Geraldão, na Zona Sul do Recife, no dia 11 de outubro, às 20h. O show faz parte da turnê “Eu Ofereço Flores”, que traz canções do novo EP lançado em 2024, além dos grandes sucessos que marcaram a carreira do artista.

Com mais de seis décadas de trajetória, Roberto Carlos é um dos artistas mais populares e influentes da música brasileira. Seus shows costumam atrair fãs de todas as idades, sempre marcados por romantismo, emoção e um repertório que atravessa gerações.

A produção local é assinada pela Festa Cheia Produções. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (31), a partir das 12h, pelo site Eventim e nos quiosques da Ingresso Prime, localizados no Shopping RioMar Recife. Os preços partem de R$ 90 (meia-entrada).

Mais informações podem ser encontradas no perfil oficial da produtora no Instagram: @festacheia.