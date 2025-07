Légua Tirana Tour chega a Recife em pré-estreia especial de filme sobre Luiz Gonzaga neste sábado (2)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recife recebe a pré-estreia de Luiz Gonzaga - Légua Tirana em 2 de agosto, com sessão especial e pocket show dos intérpretes do Rei do Baião

No dia 2 de agosto, data em que se celebra o encantamento de Luiz Gonzaga, Recife recebe a primeira pré-estreia nacional do longa-metragem Luiz Gonzaga - Légua Tirana. O evento, realizado no tradicional Cine São Luiz, marcará o início da Légua Tirana Tour, que percorrerá diversas cidades brasileiras promovendo o filme com sessões especiais e pocket shows dos intérpretes do Rei do Baião. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Sungrow do Brasil, reforçando a união entre cultura e energia renovável.

Dirigido por Diogo Fontes e Marcos Carvalho, o filme traz uma narrativa profunda sobre a infância e adolescência de Gonzagão, explorando suas raízes no sertão nordestino, em Exu (PE). O elenco reúne nomes como Kayro Oliveira, Wellington Lugo, Chambinho do Acordeon e Joquinha Gonzaga, sobrinho do sanfoneiro, cada um representando fases distintas da vida do artista. Após a exibição, os músicos subirão ao palco para celebrar o legado de Luiz Gonzaga com apresentações ao vivo que prometem emocionar o público.

Para os diretores, Luiz Gonzaga - Légua Tirana é um tributo à memória e à força cultural do povo nordestino. “Queremos atravessar o Brasil levando essa celebração não só pelo filme, mas pela música e pelo encontro com o público”, destaca Marcos Carvalho. Já Diogo Fontes reforça a importância da data: “Iniciar essa jornada no dia 2 de agosto em Recife é simbólico e emocionante, pois marca a transcendência de Luiz Gonzaga para uma figura mitológica, um patrimônio cultural do Brasil”.

A Légua Tirana Tour seguirá durante todo o mês de agosto passando por cidades como São Paulo, Brasília, Salvador, Fortaleza e outras capitais, ampliando o alcance do filme antes de sua estreia nacional nos cinemas, prevista para 21 de agosto.

Além do forte apelo cultural, o projeto é marcado por uma parceria inédita com a Sungrow do Brasil, empresa líder em tecnologia de energia renovável, que apoia o filme como parte de seu compromisso social e cultural. Segundo Samuel Costa, Marketing Manager da Sungrow, “é uma honra apoiar essa iniciativa que valoriza a cultura brasileira e promove o desenvolvimento social na região Nordeste”.

O longa-metragem foi filmado em locações autênticas, como a Chapada do Araripe, reforçando a conexão com as paisagens e tradições do sertão. A produção da Mont Serrat Filmes e do Instituto Cinema no Interior, referências em audiovisual e formação cultural no Nordeste, contribui para o fortalecimento do cinema regional com projetos que já impactaram milhares de jovens e criadores locais.

A distribuidora O2 Play, responsável pela chegada do filme às telonas, é reconhecida por lançar obras premiadas e por ampliar o acesso ao cinema nacional e internacional, com um catálogo que inclui títulos indicados ao Oscar e exibidos em grandes festivais mundiais.