Forró de Candeeiro: Cezzinha realiza apresentação dupla neste final de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nesta sexta-feira (01) e sábado (2), o projeto Forró de Candeeiro, comandado pelo sanfoneiro, Cezzinha, e pela produtora cultural, Magda Suassuna, realiza mais uma edição, a partir das 20h00.

O evento, que possui o objetivo de celebrar as tradições nordestinas, acontece no Centro Cultural Galeria Suassuna, localizado no bairro de Apipucos, Zona Norte do Recife.

Acompanhado de sua banda, o sanfoneiro, Cezzinha lidera o espetáculo musical, trazendo as vertentes tradicionais do forró pé de serra, xote, baião e muito mais, com um repertório especial.

Mais do que um show, o Forró de Candeeiro proporciona uma experiência sensorial e acolhedora, dividida em quatro momentos ao longo da noite:

Recepção com visita aos ambientes e ao acervo do Centro Cultural;

Coquetel com open bar (bebidas alcoólicas e não alcoólicas);

Rodízio de crepes e saladas;

Show voz e violão e show espetáculo com Cezzinha.

Centro Cultural Galeria Suassuna traz uma noite de imersão artística com muito forró, exposições de artes e objetos armoriais! - Divulgação

O Centro Cultural Galeria Suassuna abriga um rico acervo com exposições de artes e elementos armoriais, além de móveis e objetos dos quais pertenciam ao irmão do escritor Ariano Suassuna, pai da anfitriã do evento, Magda Suassuna. No espaço, os visitantes podem conhecer artesanatos e peças adquiridas por ela ao longo da vida.

"Aqui, vivemos a cultura nordestina o ano inteiro, fortalecendo e mantendo viva essa tradição que tanto amamos e defendemos. Esperamos, com muito carinho, o público para viver uma imersão inesquecível", destaca a produtora, Magda Suassuna.

Serviço:

Forró de Candeeiro com Cezzinha:

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna

Endereço: Rua Itatiaia, 81 – Apipucos, Recife/PE

Quando: Sexta e sábado, 01 e 02 de agosto | A partir das 20h

Valor: R$ 120,00 (inclui visitação, shows, bebidas e rodízio)

Vendas antecipadas: (81) 99252-4222