Sport rejeita proposta pelo zagueiro Chico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Sport negou a proposta de empréstimo pelo zagueiro Chico. O jogador despertava o interessa do futebol de Israel, mas o Leão não achou a negociação válida pelo modelo da proposta, que seria um empréstimo com opção de compra.

A informação da negativa foi publicada primeiro pelo GE e confirmada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, que já havia noticiado sobre a sondagem do futebol de Israel nessa quarta-feira (30).

Pela proposta, que veio do Hapoel Tel Aviv, Chico iria por empréstimo com uma opção de compra no fim do contrato. O Sport preferiu não aceitar esse modelo. Informações dão conta que o Leão preferia uma negociação em definitivo e por um valor maior.



No clube desde as categorias de base, Chico, que integra o elenco profissional desde 2019, disputou 150 jogos com a camisa rubro-negra.

Nesse interim, chegou a ser emprestado, em 2024, para o Novorizontino, retornando ao clube meses depois, fazendo parte da campanha do acesso na Série B.