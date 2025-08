'Quem escuta, se apaixona e não para mais': Raphaela Santos comenta a recepção do brega pernambucano pelo Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cantora leva o projeto Chama no Bregão ao Classic Hall neste sábado (2), com show especial e convidados de diferentes gerações do brega

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Raphaela Santos segue com o projeto "Chama no Bregão", que virou DVD e marca uma nova fase de sua carreira, agora gerenciada pela produtora de Wesley Safadão. Neste sábado (2), ela realiza mais uma edição do show no Classic Hall, que também contará com apresentações de Joelma, Seu Desejo e Noara Marques.

Com um repertório que mescla faixas do DVD e sucessos como "Só Dá Tu" e "Quem É o Louco Entre Nós", Raphaela prepara uma apresentação especial no espaço, que vem se consolidando como referência para o gênero.

Em entrevista ao Tudo É Notícia, da Rádio Jornal, a cantora comentou sobre esse novo momento da carreira, destacando suas passagens por São Paulo — sua cidade natal, embora resida em Pernambuco há muitos anos.

'O nosso brega tem algo de único'



"O primeiro show do meu São João foi em São Paulo a galera curtiu, dançou, cantou várias músicas do nosso brega. Foi uma recepção muito boa, e já estou com data marcada para voltar e levar o nosso brega mais uma vez", disse.

Para Raphaela, o brega pernambucano tem uma identidade própria. "Existe uma diferença em relação ao brega do Pará, por exemplo. No Sudeste, eles também tendem a achar que o arrocha faz parte do brega. Enfim, acho que todo mundo pode curtir um pouco. Quando escuta uma vez, se apaixona e não para mais”, comenta.

Para este sábado (2), a cantora promete duas horas de show. "Vai ter as melhores músicas da minha carreira. A gente vai curtir, vai dançar. Também teremos o #TBT da Favorita, com algumas participações. Vai ser um show até amanhecer", completa.

Participações

Raphaela divide o palco com convidados que representam diferentes gerações do brega: Michelle Melo, MC Elvis, Elysson, Grazi Almeida, Valquíria Santana, Brunessa, Dieguinho Playback, Lari Lauany, Luiza Ketilyn, MC Tubah e Sthefany França.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 100, na bilheteria do Classic Hall e no site Virtual Ticket.