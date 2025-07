Carina Lins lança primeiro brega como artista da produtora de Priscila Senna: 'É um recomeço'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ícone do brega nos anos 2000, Carina Lins foi inspiração para Priscila Senna no começo da carreira: "Não perdemos a essência do brega raiz"

Hoje, a cantora Carina Lins pode dizer que tomou uma boa decisão ao retornar ao Recife e tirar da gaveta os lenços que usava na cabeça no começo dos anos 2000 - época em que se destacou como fenômeno da música brega pernambucana à frente da Banda Carícias.

Nesta semana, a artista deu início a uma nova etapa na carreira com o lançamento de "Papel de Homem", seu primeiro single como integrante do time artístico da RME Produções - mesma produtora de Priscila Senna.

A faixa tem composição e produção assinadas por Jorge Silva (autor de vários sucessos da Banda Carícias), com participação do produtor MC Jorginho.

"A música tem uma 'pincelada' no brega da atualidade, mas sem deixar de remeter ao brega da época de ouro das bandas Carícias e Carina, justamente para não perdermos a essência do nosso 'bregão raiz', que vem lá de 2002 até hoje", diz Carina ao JC.

Retorno ao Recife e à música

Há 20 anos, Carina era figura frequente em programas de auditório e nas programações de shows do Grande Recife. Ficou marcada também pelo visual com uma faixa na cabeça, além de ter incorporado, ao longo dos anos, influências orientais por conta da prática da dança do ventre nas performances.

Depois de um período morando em São Paulo, longe dos palcos, a cantora voltou ao Recife em 2021 com o objetivo de retomar sua trajetória na música brega.

Cantora pernambucana Carina Lins voltou ao brega e lançou 'Papel de Homem' - DIVULGAÇÃO

Desde então, gravou um DVD e regravou "Pra Conhecer Uma Mulher", um dos maiores sucessos da Banda Carícias, em parceria com Priscila Senna. A colaboração a aproximou da RME Produções, produtora da chamada "Musa", que agora também representa Carina.

"Venho vivendo muitas surpresas desde que voltei. Sou de uma época da rádio, da TV, em que a gente divulgava os discos através das carrocinhas, das rádios comunitárias. Hoje, é tudo muito digital. É um momento totalmente diferente", afirma.

"O ramo da música, na questão de shows, é natural sentir dificuldade. É um recomeço, por mais que eu tenha uma história. Em uma reconstrução, a gente tem que começar de novo, processo por processo, passo por passo, e aí as portas vão se abrindo gradativamente."

Inspiração para Priscila Senna

Priscila Senna, inclusive, tinha Carina como inspiração no início da própria carreira na banda Mysstura do Calypso, em 2008. "Ela sempre comentava nas redes sociais que era minha fã, que curtia muito o meu trabalho. Eu conheço Priscila desde o começo dela também. Acompanhei tudo", conta Carina.

No fim de 2024, as duas dividiram o palco durante o show de Priscila na programação do Réveillon do Recife, que reuniu uma multidão na Praia do Pina.

"Ela sempre me convida, se eu estiver no local onde for o show. Ela fica feliz quando estamos juntas no palco. Eu fico muito feliz também pela oportunidade de estar perto dela, que é a maior representante do brega no Brasil."

Novos passos

"Papel de Homem" é o primeiro lançamento de um novo projeto audiovisual que vai unir clássicos do brega pernambucano com músicas autorais inéditas.

"Gravarei composições de Elvis Pires. Para mim, é como um sonho ser intérprete dele. Essa nova fase terá muitas experiências novas, oportunidades e aprendizados também. É um novo cenário, uma nova forma de fazer. Estou aqui, disposta a viver isso tudo."

Saiba como assistir aos Videocasts do JC