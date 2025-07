Tapete Voador realiza oficina gratuita sobre lendas regionais em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atividade será no dia 2 de agosto no Mercado Eufrásio Barbosa, com técnicas de contação de histórias e acesso gratuito para maiores de 18 anos

O grupo pernambucano Tapete Voador está com inscrições abertas para a oficina gratuita “A Teatralidade nas Lendas Regionais”, que será realizada no dia 2 de agosto, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. A atividade é voltada para pessoas a partir dos 18 anos e será dividida em turnos das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Narrativas orais e criação coletiva

Ministrada pelos artistas Ytalo Santana, Milla Puntel e Anderson Andrade, a oficina propõe explorar o teatro a partir de lendas regionais, com ênfase em práticas de narração oral, uso do corpo e criação coletiva. A formação terá acessibilidade em Libras e busca estimular a conexão entre gerações por meio das histórias populares.

Projeto circula por outros estados

A atividade integra o projeto “Reza a Lenda – Viagens pelas Lendas Pernambucanas”, que já passou por Cuiabá (MT) e também inclui apresentações e uma live interativa em Pernambuco. As ações são realizadas pela Avoa Produções Artísticas e Ministério da Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Oficina “A Teatralidade nas Lendas Regionais”

Data: 2 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: 9h às 12h e 13h às 17h

Local: Sala de dança do Mercado Eufrásio Barbosa – Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda

Público-alvo: a partir de 18 anos

Inscrições gratuitas no Sympla

Acessibilidade em Libras

