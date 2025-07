Gilberto Gil pede respeito à dor da família após morte de Preta; veja homenagens de artistas e autoridades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A morte da cantora e empresária Preta Gil, neste domingo (20), aos 50 anos, gerou comoção e homenagens de políticos, artistas e instituições. Vítima de complicações causadas por um câncer, Preta estava em tratamento nos Estados Unidos quando seu quadro de saúde se agravou.

O cantor Gilberto Gil, pai da artista, pediu respeito e discrição neste momento de luto. "Pedimos a compreensão de tantos amigos queridos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas", escreveu em nota publicada nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também manifestou pesar: "Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia – seja como artista, seja como empresária – Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento."

Lula afirmou ter telefonado para Gilberto Gil e para Flora, mãe da cantora, assim que soube da notícia. “Que o amor que Preta compartilhou em sua vida siga acalentando os seus corações – e os corações de todas as pessoas que tanto a admiravam”, completou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin homenageou Preta como uma artista que “iluminou as nossas vidas com sua alegria constante e irreverência”. Ele destacou sua coragem na luta contra o preconceito e sua autenticidade ao longo da carreira.

Amigos se despedem

Amigo próximo da cantora, o apresentador Luciano Huck publicou uma mensagem emocionada. “Forte, generosa, luminosa. Agora descansou.” Em seguida, compartilhou lembranças da amizade:

“Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo.”

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também lamentou a perda: “A partida precoce de Preta Gil entristece o País. Ela sempre esbanjou otimismo, lutou bravamente até o fim e partiu deixando um grande legado artístico. Meus sentimentos a todos da família Gil.”

Ele também lembrou a presença constante de Preta em momentos marcantes de sua vida: "E nas minhas melhores memórias, lá está ela: rindo, vibrando, acolhendo, vivendo intensamente junto com a gente."

Homenagens de artistas

A cantora pernambucana Duda Beat escreveu que Preta Gil foi um exemplo de “generosidade, coragem e amor pela vida”. “Impossível não ser contagiada pela energia que essa potência de mulher emana. Obrigada, minha amiga, por todos os seus ensinamentos. Isso é pra sempre”, publicou.

Já a Fundação Cultural Palmares se despediu em nota pública: “Artista intensa, mulher negra que ocupou a cena com dignidade, beleza e coragem. Preta fez da arte um espaço de liberdade.”

Uma despedida cercada de luta e afeto

Preta Gil enfrentava desde 2023 um tratamento contra um câncer inicialmente diagnosticado no intestino. Em dezembro daquele ano, ela chegou a anunciar a remissão da doença, após uma cirurgia de reconstrução intestinal.

No entanto, em agosto de 2024, foram detectados novos tumores, que indicaram a volta do câncer em diferentes regiões do corpo.

Internada nos Estados Unidos, ela passou mal durante uma sessão de quimioterapia, quando os médicos constataram o avanço da doença. Sua morte, no Dia do Amigo, encerra uma trajetória marcada por alegria, afeto, resistência e autenticidade, qualidades que transparecem nas homenagens que agora se multiplicam.