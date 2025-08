Invicto há 15 anos no Recife, Sport venceu 7 dos últimos 10 jogos contra o Bahia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Última vitória do Tricolor de Aço no Recife foi pela Série B de 2010; na ocasião, atual treinador do Sport, Daniel Paulista marcou um dos gols do jogo

Hoje é dia de Leão! Neste sábado (2), o Sport recebe o Bahia, às 16h, horário de Brasília, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2025.

Faltando apenas dois jogos para o fim do 1° turno (o Leão ainda disputará dois jogos atrasados), o rubro-negro pernambucano ainda não conquistou sua primeira vitória na competição, amargando a lanterna absoluta com apenas 5 pontos conquistados e mais de 90% de probabilidade de rebaixamento.

Após deixar escapá-la na última rodada, contra o Santos, onde abriu 2 x 0 e sofreu o empate mesmo com um jogador a mais, o Sport terá uma nova oportunidade no clássico regional contra o Tricolor de Aço.

Se os momentos atuais das equipes (o Bahia é o 4° colocado com 28 pontos) depõe contra o lado pernambucano, um retrospecto mais amplo dá motivos para o torcedor rubro-negro acreditar na vitória.

Sport não perde para o Bahia no Recife há 15 anos e venceu 7 dos últimos 10 jogos (incluindo partidas em Salvador)

A vantagem rubro-negra é grande no recorte atual.

Das últimas 10 partidas disputadas entre os dois gigantes do futebol nordestino, o Sport saiu vencedor em 7 oportunidades, enquanto que o Bahia venceu "apenas" três dessas partidas, incluindo o último duelo entre as equipes, pela fase de grupos da Copa do Nordeste 2024, em fevereiro daquele ano.

Se a vantagem é boa no histórico geral, ela é ainda maior quando falamos de jogos disputados no Recife.

A última vitória do Bahia no confronto jogando na capital pernambucana foi em 25 de setembro de 2010, em partida válida pela 24ª rodada da Série B.

Os gols tricolores foram marcados por Diego Corrêa e Morais, enquanto que o gol rubro-negro foi marcado por Daniel Paulista, atual treinador do Sport.

No geral, foram disputados 10 jogos no período, sendo 9 na Ilha do Retiro e um na Arena de Pernambuco, com 8 vitórias do Sport, sendo seis nos últimos seis jogos, incluindo a goleada por 6 x 0 na Copa do Nordeste 2023, a maior da história do confronto ao lado da de mesmo placar pela Taça Brasil de 1959.



Em contrapartida, os dois empates conquistados neste período foram cruciais para o Tricolor de Aço.

O primeiro deles foi pela partida de ida da semifinal da Copa do Nordeste 2015, que terminou com classificação baiana à Final após vitória por 3 x 2 na Fonte Nova.

O segundo foi no último confronto de mata-mata dos rivais e que valeu o título da Copa do Nordeste de 2017. Após o empate em 1 x 1 na Ilha do Retiro, o Bahia venceria por 1 x 0 na Fonte Nova e garantiria o seu terceiro título na competição, o segundo sobre o Sport.

Transmissão ao vivo de Sport x Bahia

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportivo para o jogo do Sport. A transmissão estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site da empresa. Na telinha, o duelo será exibido pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Atencio; Barletta, Matheusinho e Ignacio Ramírez.

Técnico: Daniel Paulista.

Bahia

Ronaldo; Gilberto; David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Ademir e Willian José.

Técnico: Rogério Ceni.