Sport terá bom público para duelo contra o Bahia na Ilha do Retiro; veja parcial de ingressos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Sport tera bom público para o duelo contra o Bahia, valido pela 18ª rodada do Brasileirão 2025, neste sábado (2), às 16h, horário de Brasília, na Ilha do Retiro.

O clube não divulgou oficialmente a sua parcial de ingressos como rotineiramente faz, mas, após contato com a assessoria de imprensa rubro-negra, está reportagem apurou que já foram comercializados mais de 13 mil ingressos para a partida.

Embora este número seja bastante inferior aos dois maiores públicos do Sport nesta temporada (26.324 contra o Palmeiras e 26.018 contra o Santos), já é o suficiente para configurar o 6º maior público do Leão nesta Série A, com possibilidade de superar os 13.515 do jogo contra o Cruzeiro e os 16.006 da partida diante do Internacional.

Com ingressos promocionais até às 23h59 desta sexta-feira (1), a parcial demonstra o suporte da torcida rubro-negra mesmo neste momento difícil.