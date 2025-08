Sport x Bahia ao vivo (02/08): onde assistir, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O clube rubro-negro ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro após 15 jogos e amarga a lanterna com cinco empates e 10 derrotas

Ainda sonhando com a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport enfrenta o Bahia, neste sábado (2), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo abre a 18ª rodada e o Leão chega para o jogo após o amargo empate com o Santos, também em casa. Mais de 13 mil ingressos já foram comercializados para o confronto.

A situação do clube rubro-negro não continua nada boa na classificação. Com cinco empates e 10 derrotas, o Sport amarga a lanterna e possui 10 pontos de diferença para o "lado de fora" da zona de rebaixamento. O Vasco é o 16º colocado com 15 pontos.

Dúvida e desfalque no Sport

O técnico Daniel Paulista não contará com o meia Lucas Lima, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Santos. Além disso, o atacante Derik Lacerda é dúvida, pois sentiu dores no tornozelo no último jogo.

Para o meio-campo, a tendência é que Lucas Lima seja substituído por Atencio. No ataque, Ignacio Ramírez assuma o posto de centroavante. Assim, o restante do ataque seja formado por Barletta e Matheusinho.

"Nas últimas passagens que tive em alguns clubes, eu jogava por dentro também, não vejo problema algum. Estou aqui para poder ajudar a equipe de qualquer forma, seja aonde for o treinador me colocar, vou estar bem preparado e para ajudar da melhor forma possível", afirmou Matheusinho, em entrevista coletiva, sobre a possibilidade de jogar no setor de armação.

Para a vaga de centroavante, caso Derik fique de fora, além de Ignacio Ramírez, ainda brigam pela posição Pablo e Gonçalo Paciência. No meio-campo, se Daniel Paulista for mais precavido, existe a possibilidade da entrada de Pedro Augusto e a escalação com três volantes.

Além disso, o comandante leonino terá uma novidade entre os reservas. Anunciado nesta sexta-feira (1), o atacante Léo Pereira está regularizado e disponível para a partida.

Bahia, de Luciano Juba

O duelo entre Sport x Bahia marcará o primeiro retorno do lateral-esquerdo Luciano Juba à Ilha do Retiro desde que foi negociado. O jogador, que também atuava no Leão como meia e ponta esquerda, é cria da base do clube rubro-negro, no entanto, deixou a equipe em uma saída conturbada.

Juba é titular na lateral esquerda do Bahia do técnico Rogério Ceni. Por sinal, o treinador não contará com o atacante Erick Pulga, que se machucou no meio da semana na vitória por 3x2 no meio da semana contra o Retrô pela Copa do Brasil. Por outro lado, os meio-campistas Tiago e Rezende estão à disposição.

O Bahia é o 4º colocado com 28 pontos na classificação do Brasileirão e vem de uma vitória em casa por 3x0 sobre o Juventude na última rodada da competição.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportivo para o jogo do Sport. A transmissão estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site da empresa. Na telinha, o duelo será exibido pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Atencio; Barletta, Matheusinho e Ignacio Ramírez.

Técnico: Daniel Paulista.

Bahia

Ronaldo; Gilberto; David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Ademir e Willian José.

Técnico: Rogério Ceni.