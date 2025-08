Ônibus com torcedores do Bahia tomba na BR-101 antes de jogo contra o Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sport e Bahia se enfrentam neste sábado, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Partida ocorre na Ilha do Retiro, a partir das 16h

Um ônibus que levava torcedores do Bahia para o jogo contra o Sport, neste sábado (2), na Ilha do Retiro, tombou a caminho do estádio, na BR-101. O motorista e algumas pessoas ficaram feridas, mas ninguém em estado grave. O Samu fez o atendimento a todas elas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria perdido o controle do veículo, na altura de Ribeirão, no caminho para o Recife. A rodovia ficou parcialmente interditada, provocando cerca de 3 km de congestionamento.

A PRF foi acionada por volta das 14h10. Os feridos foram levados para o Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho, e para o Hospital de Escada.

Sport e Bahia se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão busca a primeira vitória na competição.

Confira nota da PRF

Por volta das 14h10, a PRF foi acionada para atender um sinistro no Km 138 da BR 101, em Ribeirão, sentido Recife.

O motorista de um ônibus que transportava a torcida do Bahia perdeu o controle do veículo e tombou na pista.

O motorista e alguns passageiros ficaram feridos. A quantidade ainda será confirmada.

Nesse momento, a rodovia está parcialmente interditada no sentido Recife. Os veículos estão passando por uma faixa.

O sinistro causou cerca de 3 km de congestionamento.