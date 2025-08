Daniel Paulista vê evolução no Sport, mas admite peso emocional: "Estamos carregando um fardo grande"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sport empatou em 0x0 com o Bahia, neste sábado (2), pela Série A do Campeonato Brasileiro; Leão ainda não sabe o que é vencer na competição

O técnico Daniel Paulista reconheceu a dificuldade vivida pelo Sport na Série A do Campeonato Brasileiro após o empate por 0 a 0 com o Bahia, neste sábado (2), na Ilha do Retiro. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador avaliou o desempenho da equipe, lamentou as chances perdidas e falou sobre o desafio de manter o elenco focado diante da crise. O Leão segue como lanterna da competição, com apenas seis pontos conquistados em 16 jogos e ainda sem vencer na elite.

“Sabemos que o momento é muito difícil com relação à classificação. Temos que ser claros e realistas quanto a isso. O Sport está lutando, está competindo, mas estamos carregando um fardo grande. Isso tem dificultado, talvez, nas tomadas de decisão, tanto ofensivas quanto defensivas”, afirmou Daniel.

O treinador analisou o empate com o Bahia como mais um jogo em que o time teve boas oportunidades, mas falhou nas finalizações. Segundo ele, mesmo com o domínio do adversário em posse de bola, as melhores chances da partida foram do Sport, que desperdiçou gols claros na segunda etapa, como o lance de Igor Cariús na pequena área.

Apesar da frustração, Daniel valorizou o desempenho coletivo e reiterou que o time tem competido de igual para igual contra adversários de alto nível. “Desde que assumimos, não vi em nenhum momento superioridade dos adversários sobre nossa equipe. Talvez em pouquíssimos momentos. Nós jogamos contra o Bahia, que está no G4, e tivemos as melhores chances do jogo”, destacou.

O técnico também pontuou a importância da gestão emocional do grupo diante da pressão por resultados. Para ele, o elenco tem dado resposta positiva no dia a dia, mesmo sem conseguir traduzir isso em vitórias. “A ausência da vitória frustra, mas vejo evolução. O time tem criado, competido, e os jogadores reconhecem o trabalho. Isso é fundamental para seguirmos acreditando.”

Com mais uma partida sem vitória, o Sport chega ao terceiro empate consecutivo — após os resultados diante de Vitória, Santos e agora Bahia — e vê o primeiro turno do Brasileirão se encerrar sem nenhum triunfo. O próximo desafio será fora de casa, contra o Grêmio, no domingo (10), em Porto Alegre.