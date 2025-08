Apesar dos últimos resultados, zagueiro do Sport diz que time segue confiante na permanência na Série A

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O zagueiro Ramon Menezes foi um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (4). Em entrevista exclusiva, ele afirmou que o time rubro-negro continua confiante na permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo diante dos últimos tropeços.

Após o fim da 18ª rodada, a diferença do Sport para o primeiro colocado do "lado de fora" da zona de rebaixamento subiu para 12 pontos. O Leão é o lanterna com 6 pontos, enquanto o Vitória ocupa a 16ª posição com 18 pontos.

"A conversa continua a mesma, independente dos resultados dos últimos jogos. Estamos unidos e acreditando que é possível reverter a situação. Vamos trabalhar e buscar até o fim", afirmou o defensor, recém-contratado pelo Sport por indicação do técnico Daniel Paulista.

"É frustrante. Trabalhamos e observamos tudo que fizemos, o que a torcida fez na Ilha do Retiro. O professor está ajustando para corrigimos os detalhes e sei que a vitória vai chegar", completou o zagueiro.

Ramon Menezes ainda frisou que acredita que a primeira vitória do Sport no Brasileirão está próxima. Até o momento, foram 16 jogos, 10 derrotas e 6 empates. Ou seja, nenhuma vitória.

"Acho que são pequenos detalhes que estão faltando. Se a gente ajustar, tenho certeza que as vitórias irão chegar. O clima dentro do Sport é muito bom, não só no elenco, mas falo de todo o staff e funcionários do clube", disse.

"Não passa na cabeça de ninguém que o Sport não tem condição de reverter a situação. Acreditamos que é possível mudar e já temos a oportunidade de conquistar a vitória no domingo", acrescentou.

Próximo jogo do Sport

Depois do empate em casa com o Bahia, o próximo jogo do Sport acontece no domingo (10). O Leão visita o Grêmio, às 20h30 (de Brasília), em Porto Alegre. O duelo é válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.