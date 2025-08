Sport: Zé Lucas é convocado novamente para Seleção Brasileira Sub-17

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O volante Zé Lucas, do Sport, foi convocado novamente para defender a Seleção Brasileira Sub-17. Ele participará dos dois amistosos contra a Costa Rica nos dias 21 e 24 deste mês de agosto, em Santa Catarina.

Esses serão os dois últimos testes do Brasil antes da Copa do Mundo da categoria, no mês de novembro, no Catar. Zé Lucas tem consolidado uma vaga no time do técnico Dudu Patetuci.

Inclusive, conquistou o título do Sul-Americano Sub-17 como capitão. A apresentação dos jogadores está prevista para o dia 15 de agosto.

O primeiro confronto acontece no CT Barra Futebol Clube, em Itajaí, a partir das 16h (de Brasília). Já a segunda partida está prevista para o estádio da Ressacada, às 11h.

O Brasil disputará o Mundial Sub-17 pelo Grupo H junto com Honduras, Indonésia e Zâmbia. Já a Costa Rica está no Grupo C com Senegal, Croácia e Emirados Árabes.

Jogos de Zé Lucas fora do Sport

De acordo com o planejamento da Seleção Brasileira Sub-17, Zé Lucas deve desfalcar o Sport em duas partidas do Brasileirão. Esses jogos serão contra o São Paulo e Palmeiras, respectivamente.