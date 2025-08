Transmissão Corinthians x Fortaleza ao vivo online: veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após vitória sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, Timão busca novo resultado positivo. Leão do Pici espera sair da zona de rebaixamento

O Corinthians recebe o Fortaleza neste domingo (03), às 16h00 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Corinthians x Fortaleza ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

TV Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)

O confronto também poderá ser acompanhado pela plataforma de streaming Globoplay, que retransmite a programação dos canais.

Como chegam as equipes

O Corinthians ocupa atualmente a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. A equipe alvinegra tenta reencontrar o caminho das vitórias após dois empates consecutivos na competição.

Na última quarta-feira (29), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Timão venceu o clássico diante do Palmeiras por 1 a 0, na Neo Química Arena.

O Fortaleza, por sua vez, vive momento complicado na Série A. O time cearense ocupa a 18ª colocação, com 14 pontos, e amarga uma sequência de três derrotas nas últimas rodadas. O Leão do Pici busca uma reação urgente para deixar a zona do rebaixamento.

Ficha técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 17ª rodada



Campeonato Brasileiro Série A – 17ª rodada Data e Horário: 03/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)



03/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Onde Assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Corinthians: Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon; Kayke, Talles Magno e Romero. Técnico: Dorival Júnior

Fortaleza: Magrão (Vinicius Silvestre); Mancuso, Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Deyverson, Herrera. Técnico: Renato Paiva