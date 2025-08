Chapecoense x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chape vive boa fase na Série B, com cinco jogos de invencibilidade. Galo da Praia tem desempenho irregular fora, mas leva vantagem no confronto direto

Chapecoense e CRB se enfrentarão às 16h (de Brasília) de domingo (3), na Arena Condá, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

Chapecoense

Fechou o primeiro turno com cinco jogos de invencibilidade, demonstrando boa regularidade em casa. O time ocupa posição entre os líderes na Série?B e vem de uma sequência recente positiva, com ataque criativo e média de gols marcados consistente.

CRB

Tem rendimento mais irregular longe de casa, acumulando derrotas e empates fora de Maceió. No confronto direto com a Chapecoense, levou vantagem histórica com 5 vitórias em 9 jogos desde 2020.

Nos últimos cinco duelos entre as equipes, Chapecoense venceu um, CRB venceu dois e houve dois empates — com média histórica de 1,6 gols por partida.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Chapecoense e CRB terá transmissão ao vivo no app da Kwai, na Rede TV!, canais ESPN e Disney+.

Ficha de jogo

Partida: Chapecoense x CRB

Chapecoense x CRB Data: Domingo, 3 de agosto de 2025

Domingo, 3 de agosto de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Estádio: Arena Condá, Chapecó, SC

Arena Condá, Chapecó, SC Competição: 20ª rodada da Série?B do Campeonato Brasileiro

20ª rodada da Série?B do Campeonato Brasileiro Onde assistir: app da Kwai, Rede?TV!, canais ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Chapecoense

Léo Vieira;

Maílton, Eduardo Doma (Bruno Leonardo), João Paulo e Walter Clar;

Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Giovanni Augusto;

Neto Pessoa e Marcinho.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

CRB

Matheus Albino;

Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos;

Higor Meritão, Gegê e Danielzinho;

Douglas Baggio, Mikael e Thiaguinho.

Técnico: Eduardo Barroca