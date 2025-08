Classificação do Brasileirão atualizada: Cruzeiro iguala o Flamengo na liderança e Mirassol entra no G6

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Perto do fim do primeiro turno, Série A acumula surpresas e tem projeção "bagunçada" pelos jogos atrasados; confira os resultados da 18ª rodada

Estão encerrados os jogos da 18ª rodada do Brasileirão 2025! Com a vitória do Cruzeiro e o empate do Flamengo, temos uma liderança dividida entre mineiros e cariocas, que somam 38 pontos cada.

A vantagem é rubro-negra, que fica à frente saldo de gols (24 x 19) e que também tem um jogo a menos em relação à Raposa.

Na disputa por uma vaga na Libertadores, hoje estariam classificados para a competição, além de Flamengo e Cruzeiro, o Palmeiras e o Bahia, de forma direta, além de Mirassol, dono da terceira melhor campanha após o retorno da Copa do Mundo de clubes, e Bragantino, que disputariam a fase "Pré".

As vagas da Sul-americana hoje iriam para Botafogo, São Paulo, Fluminense, Atlético-MG, Ceará e Corinthians.

Na zona de rebaixamento aparecem Santos, Fortaleza, Juventude e o virtualmente rebaixado Sport.

Lembrando que a partida Santos x Juventude acontece nesta segunda-feira (4), às 20h, horário de Brasília, na Vila Belmiro.

Veja a classificação atualizada:

Classificação do Brasileirão 2025 - Série A