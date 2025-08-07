Coritiba x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coritiba é vice-líder e vive boa fase. Chapecoense vem embalada por 6 jogos de invencibilidade. Confronto direto promete equilíbrio!

O Coritiba recebe a Chapecoense nesta sexta-feira, 8 de agosto, às 21h35 (horário de Brasília), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Como chegam as equipes?

O Coxa é vice-líder com 38 pontos, invicto há três jogos e com apenas uma derrota nos últimos 13. A equipe tem sido consistente, mas ainda busca melhorar o ataque.

A Chape vem logo atrás, em 4º lugar com 33 pontos, embalada por seis jogos sem perder. Venceu o CRB na última rodada, mostrando força ofensiva, apesar de falhas na defesa.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta sexta-feira (08) entre Coritiba e Chapecoense contará com transmissão ao vivo no streaming do Disney +.

Ficha de jogo

Data: 08/08/2025

08/08/2025 Hora: 21h35 (horário de Brasília)

21h35 (horário de Brasília) Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Couto Pereira, Curitiba (PR) Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Coritiba

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Gustavo Coutinho.

Chapecoense

Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa.