Onde assistir | Notícia

Coritiba x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Coritiba é vice-líder e vive boa fase. Chapecoense vem embalada por 6 jogos de invencibilidade. Confronto direto promete equilíbrio!

Por João Victor Tavares Publicado em 07/08/2025 às 12:03
Coritiba segue invicto e briga pela liderança da Série B
Coritiba segue invicto e briga pela liderança da Série B - (Foto: Gabriel Thá | Coritiba)

 O Coritiba recebe a Chapecoense nesta sexta-feira, 8 de agosto, às 21h35 (horário de Brasília), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Como chegam as equipes?

O Coxa é vice-líder com 38 pontos, invicto há três jogos e com apenas uma derrota nos últimos 13. A equipe tem sido consistente, mas ainda busca melhorar o ataque.

A Chape vem logo atrás, em 4º lugar com 33 pontos, embalada por seis jogos sem perder. Venceu o CRB na última rodada, mostrando força ofensiva, apesar de falhas na defesa.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta sexta-feira (08) entre Coritiba e Chapecoense contará com transmissão ao vivo no streaming do Disney +.

Ficha de jogo

  • Data: 08/08/2025
  • Hora: 21h35 (horário de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Coritiba

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Gustavo Coutinho.

Chapecoense

Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa.

