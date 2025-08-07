Coritiba x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Coritiba é vice-líder e vive boa fase. Chapecoense vem embalada por 6 jogos de invencibilidade. Confronto direto promete equilíbrio!
O Coritiba recebe a Chapecoense nesta sexta-feira, 8 de agosto, às 21h35 (horário de Brasília), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.
Como chegam as equipes?
O Coxa é vice-líder com 38 pontos, invicto há três jogos e com apenas uma derrota nos últimos 13. A equipe tem sido consistente, mas ainda busca melhorar o ataque.
A Chape vem logo atrás, em 4º lugar com 33 pontos, embalada por seis jogos sem perder. Venceu o CRB na última rodada, mostrando força ofensiva, apesar de falhas na defesa.
Onde assistir ao vivo?
O confronto desta sexta-feira (08) entre Coritiba e Chapecoense contará com transmissão ao vivo no streaming do Disney +.
Ficha de jogo
- Data: 08/08/2025
- Hora: 21h35 (horário de Brasília)
- Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Coritiba
Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Gustavo Coutinho.
Chapecoense
Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa.