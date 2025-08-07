Monaco x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nerazzurri disputam primeiro jogo após eliminação na Copa do Mundo de Clubes, contra o Fluminense. Time do principado possui Pogba como estrela

Monaco e Inter de Milão se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 15h00 (Horário de Brasília), em amistoso de pré-temporada. O confronto será disputado no Stade Louis II.

Como chegam as equipes

O Monaco já disputou sete amistosos ao longo da pré-temporada. A equipe que disputa a Ligue 1 se reforçou para a atual temporada. Entre os nomes contratados, destacam-se o meia Pogba e o atacante Ansu Fati.

A Inter de Milão manteve a base vice-campeã da Liga dos Campeões na última temporada. No entanto, a equipe italiana decepcionou no Mundial de Clubes, em que foi eliminada pelo Fluminense nas oitavas de final.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma SportyNet, no Youtube.

Ficha técnica

Competição: Amistoso de Pré-Temporada



Amistoso de Pré-Temporada Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília)



08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília) Local: Stade Louis II, em Mônaco (França)



Stade Louis II, em Mônaco (França) Onde Assistir: SportyNet

Prováveis Escalações

Monaco: Kohn; Teze, Dier, Mawissa e Caio Henrique; Zakaria, Camara e Golovin; Minamino, Biereth e Balogun. Técnico: Adi Hütter.

Inter de Milão: Sommer; Darmian, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Cristian Chivu.