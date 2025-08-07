Monaco x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Nerazzurri disputam primeiro jogo após eliminação na Copa do Mundo de Clubes, contra o Fluminense. Time do principado possui Pogba como estrela
Monaco e Inter de Milão se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 15h00 (Horário de Brasília), em amistoso de pré-temporada. O confronto será disputado no Stade Louis II.
Como chegam as equipes
O Monaco já disputou sete amistosos ao longo da pré-temporada. A equipe que disputa a Ligue 1 se reforçou para a atual temporada. Entre os nomes contratados, destacam-se o meia Pogba e o atacante Ansu Fati.
A Inter de Milão manteve a base vice-campeã da Liga dos Campeões na última temporada. No entanto, a equipe italiana decepcionou no Mundial de Clubes, em que foi eliminada pelo Fluminense nas oitavas de final.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma SportyNet, no Youtube.
Ficha técnica
- Competição: Amistoso de Pré-Temporada
- Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília)
- Local: Stade Louis II, em Mônaco (França)
- Onde Assistir: SportyNet
Prováveis Escalações
Monaco: Kohn; Teze, Dier, Mawissa e Caio Henrique; Zakaria, Camara e Golovin; Minamino, Biereth e Balogun. Técnico: Adi Hütter.
Inter de Milão: Sommer; Darmian, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Cristian Chivu.