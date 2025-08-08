Sport anuncia oficialmente a contratação do lateral-direito Aderlan

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Defensor de 34 anos chega ao Leão da Ilha sem custos, após rescindir contrato com o Santos. Contrato do atleta é válido até o final de 2025

Nesta sexta-feira (08), o Sport anunciou a contratação do lateral-direito Aderlan, de 34 anos. O jogador chega para reforçar o Leão da Ilha para a sequência da Série A.

Com contrato firmado até o final de 2025, Aderlan assinou com o time pernambucano sem custos, após rescindir seu vínculo com o Santos.

O lateral já está integrado ao elenco rubro-negro e participou dos últimos treinamentos da equipe rubro-negra. O jogador é o nono contratado do Leão na janela de transferências.

O defensor será opção para o técnico Daniel Paulista para as próximas partidas do time. Aderlan chega para ser um concorrente a Matheus Alexandre e Hereda, que ficou de fora dos últimos jogos por contusão.

Aderlan disputou apenas três partidas em 2025, duas como titular. O atleta defendia o Santos desde a última temporada, mas não atua com frequência devido à contusões.

O lateral-direito sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho do ano passado, e ficou de fora dos gramados até o último mês de abril.

Quem é Aderlan?

Antes do Peixe, Aderlan defendeu o Red Bull Bragantino por cinco temporadas. O lateral também soma passagens por clubes como Campinense, Treze, CSA, Luverdense e América-MG.

No estrangeiro, o jogador também defendeu as cores da Acadêmica de Coimbra, em Portugal. Aderlan soma dois títulos da Série B em sua carreira, com o Massa Bruta, em 2018, e pela equipe santista, em 2024.

Reforços anunciados pelo Sport nesta janela de transferências