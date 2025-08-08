Sport anuncia oficialmente a contratação do lateral-direito Aderlan
Defensor de 34 anos chega ao Leão da Ilha sem custos, após rescindir contrato com o Santos. Contrato do atleta é válido até o final de 2025
Nesta sexta-feira (08), o Sport anunciou a contratação do lateral-direito Aderlan, de 34 anos. O jogador chega para reforçar o Leão da Ilha para a sequência da Série A.
Com contrato firmado até o final de 2025, Aderlan assinou com o time pernambucano sem custos, após rescindir seu vínculo com o Santos.
O lateral já está integrado ao elenco rubro-negro e participou dos últimos treinamentos da equipe rubro-negra. O jogador é o nono contratado do Leão na janela de transferências.
O defensor será opção para o técnico Daniel Paulista para as próximas partidas do time. Aderlan chega para ser um concorrente a Matheus Alexandre e Hereda, que ficou de fora dos últimos jogos por contusão.
Aderlan disputou apenas três partidas em 2025, duas como titular. O atleta defendia o Santos desde a última temporada, mas não atua com frequência devido à contusões.
O lateral-direito sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho do ano passado, e ficou de fora dos gramados até o último mês de abril.
Quem é Aderlan?
Antes do Peixe, Aderlan defendeu o Red Bull Bragantino por cinco temporadas. O lateral também soma passagens por clubes como Campinense, Treze, CSA, Luverdense e América-MG.
No estrangeiro, o jogador também defendeu as cores da Acadêmica de Coimbra, em Portugal. Aderlan soma dois títulos da Série B em sua carreira, com o Massa Bruta, em 2018, e pela equipe santista, em 2024.
Reforços anunciados pelo Sport nesta janela de transferências
- Gabriel Vasconcelos (Goleiro)
- Ramon Menezes (Zagueiro)
- Kévyson (Lateral-esquerdo)
- Pedro Augusto (Volante)
- Derik Lacerda (Atacante)
- Ignacio Ramírez (Atacante)
- Matheusinho (Atacante)
- Léo Pereira (Atacante)