Santa Cruz não reverte desvantagem em partidas de mata-mata em competições nacionais há 21 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Tricolor do Arruda convive com tabu negativo e busca encerrar jejum histórico diante do Sergipe, para prosseguir campanha rumo ao acesso

O Santa Cruz enfrenta o Sergipe no próximo sábado (09), às 17h00 (horário de Brasília), em busca da vitória para seguir vivo na Série D.

A equipe tricolor foi derrotada na partida de ida, em Aracaju, pelo placar de 2 a 1 e conta com a força de sua torcida para enfrentar o Dragão, na Arena de Pernambuco.

No entanto, a Cobra-Coral também precisa superar um tabu duradouro, que persiste há 24 anos, para seguir firme rumo ao acesso.

Santa Cruz não reverte desvantagem em mata-mata há 21 anos

Em competições nacionais, o Santa Cruz não consegue se classificar em situações semelhantes à vivida contra o Sergipe há 21 anos. Na Série D, o clube pernambucano nunca conseguiu reverter uma desvantagem na etapa de mata-mata.

A última vez em que esse fato ocorreu foi em 2004, quando o Santa Cruz enfrentou o CENE, do Mato Grosso do Sul, na primeira fase da Copa do Brasil.

Na ocasião, o time de Campo Grande venceu o Tricolor do Arruda pelo placar de 1 a 0. No Arruda, o Santa Cruz conseguiu reverter a desvantagem ao vencer por 3 a 0.

Após essa classificação, a Cobra-Coral jamais se classificou ao ser derrotada na partida de ida em competições de mata-mata, seja em Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série C e Série D.

O Santa Cruz espera romper essa escrita contra o Sergipe, para seguir vivo na luta pelo acesso à Série C. A equipe pernambucana não disputa a competição há quatro anos.