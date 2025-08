Série D 2025: Vitória por quantos gols classifica o Santa Cruz? Veja regulamento oficial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mata-mata do Brasileirão Série D 2025 começou! Nos dias 02 e 03 agosto, ocorrem os primeiros duelos da segunda fase, em vários estados do Brasil. Ao todo, 32 equipes brigam por 16 vagas.

Os classificados serão definidos neste fim de semana, entre 09 e 10. Vale lembrar que, quem avançar, ainda não garante o acesso para a Série C 2026. Isso porque sobem só quatro times.

Regulamento oficial da Série D 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) define as regras dos torneios que organiza com antecedência e disponibiliza os documentos para os torcedores no site oficial (veja o arquivo da Série D).

Critério de desempate no mata-mata

A partir da segunda fase, em todos os confrontos de ida e volta, o critério de desempate é simples: em caso de empate no placar agregado, a decisão diretamente nos pênaltis, sem prorrogação.

É importante destacar que, conforme o regulamento oficial da competição nacional, a regra do "gol fora de casa" não é utilizada como critério de desempate durante toda a etapa eliminatória.

Portanto, no caso do Santa Cruz, que perdeu por o jogo de ida 2 a 1, precisa ganhar o confronto de volta com a diferença de dois ou mais gols. para conseguir a vaga nas oitavas de final.

O segundo embate será no domingo (10/08), na Arena de Pernambuco, e começará às 17h (horário de Brasília). A diretoria coral quer antecipar para o sábado e deve solicitar a mudança à CBF.

Capítulo 4 – Do sistema de disputa

Art. 20 – O Clube que somar o maior número de pontos ganhos ao final do confronto dentro do seu grupo

na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Fases estará classificado para as fases seguintes.

1º. Maior saldo de gols;



2º. Cobrança de pênaltis – que, se aplicável, deverá iniciar em até 10 (dez) minutos após o término

da partida de volta.