Tem regra do gol fora na Série D? Veja regulamento e resultado que o Santa Cruz precisa para se classificar contra o Sergipe

Tricolor perde por 2 x 1 para o Sergipe sai atrás na briga por uma vaga na segunda fase da Série D 2025; veja do que o Santa Cruz precisa na Arena

Resultado ruim para o Tricolor! Pelo jogo de ida da segunda fase da Série D 2025, o Santa Cruz perdeu para o Sergipe pelo placar de 2 x 1, no Batistão, em Aracaju.

O time da casa saiu na frente aos 7 minutos com Matheus Sacramento. Melhor após o gol, o Santa empatou ainda na primeira etapa, aos 29, com Geovany Soares.

Rickelme, logo aos 2 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória do Sergipe, que vai com vantagem para o jogo da volta, marcado para o próximo domingo (10), na Arena de Pernambuco.

Mas o quão grande é a vantagem do time sergipano?

Tem regra do gol fora na Série C 2025?

Não, não há regra do gol fora, ou gol qualificado, na Série C desta temporada ou em nenhuma outra competição organizada pela CBF, que aboliu esse critério de desempate de todas as suas competições desde 2018.

Sendo assim, uma vitória por 1 x 0 não é o suficiente para a Cobra Coral avançar às oitavas-de-final e, se quiser garantir a classificação em 90 minutos, terá que vencer por dois gols de diferença.

Caso o Santa Cruz vença por um gol, independente do placar, a decisão da vaga se dará nas cobranças de penâlti. Empate classifica o Sergipe.