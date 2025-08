Resultados e chaveamento Série D: confira os placares dos jogos de ida da 2ª fase

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro começou neste fim de semana; Partidas de volta ocorrem no fim de semana que vem

A abertura do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro registrou duelos equilibrados e placares que deixam a maior parte das chaves em aberto, com raras exceções de equipes que conseguiram boas vantagens. Lembrando que as partidas de volta serão no fim de semana que vem, no sábado (9) ou domingo (10).

Um dos times que conseguiu essa vantagem foi o Maranhão, que bateu a Tuna por 4x1. Já Aparecidense, ASA, Barra, Imperatriz e Altos conseguiram vitórias jogando na casa do adversário, obtendo também boa vantagem.

Outros times de destaque, tropeçaram no jogo de ida. O Santa Cruz perdeu para o Sergipe por 2x1 e decidirá a vaga em casa. Joinville e Cianorte ficaram no 1x1, enquanto a Portuguesa foi derrotada pelo Mixto por 1x0 em Cuiabá.

No mata-mata da segunda fase, não o critério do gol fora de casa. Em casa de igualdade na soma dos placares, a decisão vai para os pênaltis.

Série D 2025: resultados dos jogos de ida (2ª fase)

Goiatuba 2x1 São José



Maricá 1x2 Aparecidense

Maranhão 4x1 Tuna

Central 1x0 Lagarto

Manaus 0x2 Imperatriz



Juazeirense 1x1 América-RN

Sergipe 2x1 Santa Cruz

Independência 1x3 Altos (em andamento)

Sampaio Corrêa x Manauara — segunda-feira (4), 19h30

Ferroviário 0x1 ASA



Mixto 1x0 Portuguesa

Joinville 1x1 Cianorte

Luverdense 0x0 Rio Branco-ES

Marcílio Dias 0x0 Inter de Limeira (em andamento)

Água Santa 1x1 Ceilândia

FC Cascavel 0x1 Barra



Chaveamento - Série D

Confira os confrontos da terceira fase