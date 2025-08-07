Xsports, novo canal esportivo, joga pesado e anuncia Milton Leite como narrador oficial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Milton Leite é o mais novo contratado pelo novo canal esportivo, Xsports, que tem sua estreia confirmada para 16 de agosto. Ele será o narrador oficial da emissora. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

“Iniciativa pioneira da qual tenho a felicidade de fazer parte”, disse Leite. O narrador teve uma passagem marcante pela Globo, mas saiu da emissora em agosto do ano passado, após 19 anos de trabalho por lá. Logo depois, o profissional virou narrador do portal Uol, em que assumiu as partidas do Campeonato Paulista.

Por falar em Xsports, o novo canal esportivo ficará 24 horas no ar. A emissora vai investir em torneios nacionais da Alemanha, Itália, Espanha e Inglaterra. A Copa da Alemanha, a EFL Championship e Copa do Rei também estão agendadas na grade. Para reforçar ainda mais, a emissora também vai valorizar o basquete, o vôlei e também o tênis.

Por enquanto, o novo canal será visto pelo canal 32, que ocupava a MTV Brasil, na Grande São Paulo. Nas outras regiões do país, facilmente pode ser vista por antenas parabólicas digitais, além da tradicional TV por assinatura.

