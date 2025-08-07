Sport anuncia renovação de contrato com Rafael Thyere; capitão chegará a oito temporadas no clube
Zagueiro de 32 anos é o jogador com mais partidas disputadas pelo clube no atual elenco rubro-negro; capitão, é um dos principais líderes
O Sport anunciou oficialmente a renovação de contrato com o zagueiro e capitão, Rafael Thyere, de 32 anos, confirmando as informações veiculadas na última quarta-feira (6), que davam conta de que as negociações estavam bem avançadas.
No clube desde 2019 e com quase 250 jogos disputados com a camisa rubro-negra, Thyere é o jogador mais longevo do atual elenco rubro-negro ao lado de Chico, que chegou a ser emprestado ao Novorizontino na temporada passada, e também o com mais partidas disputadas.
Recuperado de uma lesão na lombar que o afastou dos gramados durante todo o primeiro semestre, Rafael Thyere vem sendo titular absoluto sob o comando de Daniel Paulista desde o seu retorno.
O novo vínculo é válido até dezembro de 2026 e o zagueiro chegará a oito temporadas na Ilha do Retiro.
Números de Rafael Thyere com a camisa do Sport
- Jogos: 249
- Gols: 14
- Títulos: 3x Campeonato Pernambucano (2019, 2023 e 2024)
*Thyere não disputou nenhuma partida do Pernambucano 2025