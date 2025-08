Sport encaminha renovação de Rafael Thyere; veja detalhes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Zagueiro de 32 anos está no clube desde 2019; recuperado de uma lesão que o tirou dos jogos no primeiro semestre, vem sendo titular absoluto

Em meio a saídas, chegadas e uma reformulação em vários setores do time, e do clube, o Sport encaminha a renovação do zagueiro e capitão Rafael Thyere.

No clube desde 2019 e com quase 200 jogos com a camisa do Leão, o jogador de 32 anos é um dos mais longevos e vencedores do atual elenco rubro-negro, tendo conquistado quatro títulos do Campeonato Pernambucano (2019, 2023, 2024 e 2025).

Com contrato até dezembro, Thyere está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. Tendo passado por um longo período afastado após passar por uma cirurgia para tratar dores na lombar, foi titular em todos os seis jogos disputados pelo Sport após a Copa do Mundo de Clubes.

O seu bom desempenho nas partidas, além de todo o seu histórico no clube, devem ter pesado para a decisão do clube de procurá-lo por uma renovação.

Segundo a informação da repórter Camila Sousa, do ge, o clube já formalizou o interesse pela continuidade ao atleta e seu staff, já tendo dado início às negociações com a agente do jogador, Débora Trombeta.

Ainda segundo a apuração de Camila, a renovação está adiantada e o novo vínculo será até dezembro de 2026.