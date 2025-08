Léo Pereira lamenta gol perdido na estreia, mas ressalta confiança na permanência do Sport na Série A

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atacante foi oitavo reforço contratado pelo clube rubro-negro após a paralisação do Brasileirão e chegou com o aval do técnico Daniel Paulista

Recém-contratado pelo Sport, o atacante Léo Pereira lamentou o gol perdido na estreia que poderia ter decretado a vitória sobre o Bahia, no último sábado (2). Ele foi acionado aos 11 minutos do segundo tempo na vaga do também atacante Barletta. Se o Leão tivesse vencido o jogo, colocaria fim ao jejum de 18 jogos sem sentir o sabor da vitória na temporada.

"Sobre o gol perdido, foi um pouco da emoção, da estreia. Cheguei em um clube que é gigante. Naquele lance, eu tentei pensar rápido, porque foi uma bola de profundidade e ataquei o espaço. Quando eu peguei e dominei a bola, fui tentar finalizar, só que pegou um pouco mais baixo", afirmou o atacante, que perdeu grande chance na reta final do empate por 0x0 com o Bahia, na última rodada da Série A.

"Acabou a bola dando um quique, mas isso não vem ao caso. Errei e assumo. Venho trabalhando para tentar melhorar, porque eu sei que eu como atacante não posso errar, mas eu sei que eu vou melhorar ao lado da semana", completou Léo Pereira, na entrevista coletiva de apresentação oficial, nesta terça-feira (5).

O atacante, que estava no Vitória e chegou por empréstimo junto ao CRB, foi contratado por indicação do técnico Daniel Paulista. Assim, se tornou o oito reforço desde a chegada do treinador durante a paralisação do Brasileirão para a realização da Copa do Mundo de Clubes.

Apesar da difícil situação do Sport, Léo Pereira não escondeu a confiança em uma reviravolta na Série A. O Leão possui apenas seis pontos, nenhuma vitória em 16 jogos e pouco mais de 94% de chance de rebaixamento. Ou seja, está afundado da lanterna, ainda mais porque possui 12 pontos de diferença para o "lado de fora" da zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Cheguei no Sport para conquistar muitas coisas grandes aqui e mostrar para a torcida que, independentemente da situação, vamos sair juntos. Eu vim para esse projeto convicto que o time tem potencial, o time tem uma grandeza para sair disso. Temos um excelente plantel", comentou Léo Pereira.

Retorno importante no Sport

Para o próximo jogo, o Sport ganhou o retorno do meia Lucas Lima. Ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate com o Bahia. O Leão visita o Grêmio, às 20h30 (de Brasília), em Porto Alegre, no domingo (10).