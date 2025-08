Próximo adversário do Sport, Grêmio venceu apenas um de seus últimos sete jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Imortal vive momento instável na temporada e Mano Menezes, comandante do time, está na corda-bamba. Equipe gaúcha busca evitar lutar contra a queda

O Sport se prepara para disputar mais uma partida importante na Série A. A equipe pernambucana irá enfrentar o Grêmio no próximo domingo (10), em Porto Alegre, às 20h30 (Horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em péssima fase, o Leão da Ilha segue sem vencer na competição. Após 16 partidas disputadas, a equipe pernambucana conquistou apenas seis pontos no Brasileirão.

Para vencer o Grêmio, o Sport também espera aproveitar o péssimo momento do clube adversário. Em má fase, o Imortal convive com dificuldades nos últimos jogos.

Grêmio venceu apenas 1 de seus 7 últimos jogos

A equipe de Porto Alegre, que ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, venceu apenas uma de suas sete últimas partidas disputadas na atual temporada. No período, a equipe empatou dois jogos e sofreu outras quatro derrotas.

O time comandado por Mano Menezes, que está na corda-bamba, busca uma reação na competição para se afastar da zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o clube tricolor foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. A equipe espera contar com a força de sua torcida no duelo contra o time pernambucano.

Últimos 7 jogos do Grêmio