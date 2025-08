Grêmio deve estrear novos reforços em partida contra o Sport

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sport se prepara para encarar o Grêmio no Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no próximo domingo (10), na Arena do Grêmio, às 20h30 (Horário de Brasília).

Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Leão da Ilha está na lanterna da competição, com apenas seis pontos conquistados.

Para o duelo contra o Imortal, o clube rubro-negro pode encarar dois novos reforços gremistas, que aguardam para realizarem suas estreias com a camisa tricolor.

Contra a equipe pernambucana, o zagueiro paraguaio Balbuena, ex-Dínamo Moscou, e o centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, da Inglaterra, devem estrear pelo Imortal.

A probabilidade do defensor atuar como titular é maior, visto que o argentino Kannemann, capitão da equipe tricolor, está suspenso para a partida.

Já no setor ofensivo, Carlos Vinícius chega para ser a sombra do dinamarquês Braithwaite, artilheiro do time no Brasileirão.

Desfalques do Grêmio

Além de Kannemann, o técnico Mano Menezes também não poderá contar com o lateral-direito João Lucas, que está lesionado.

A contusão do jogador abre um problema para o treinador, já que João Pedro e Gustavo Martins, que seriam opções para o setor, também estão no departamento médico. Sem possibilidades, o volante Camilo deve ser improvisado na posição.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Marlon e o atacante uruguaio Cristian Olivera, que estavam suspensos, retornam de suspensão e são opções para a partida.