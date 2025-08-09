fechar
Transmissão São Paulo x Vitória ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

O Tricolor tenta se recuperar da elimação na Copa do Brasil. Do outro lado, o Rubro-negro engatou quatro empates nos últimos cinco jogos

Por Robert Sarmento Publicado em 09/08/2025 às 16:27
Luciano concentrado em jogo do São Paulo
Luciano concentrado em jogo do São Paulo - Rubens Chiri/São Paulo

Neste sábado, 9 de agosto de 2025, São Paulo e Vitória abrem a 19ª rodada do Brasileirão Série A, no MorumBIS, às 18h30 (horário de Brasília). O duelo encerra o primeiro turno das equipes.

Com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, o Tricolor Paulista busca vencer nos pontos corridos para obter moral contra o Atlético Nacional pela Libertadores.

Já o Rubro-negro vem de sequência de quatro empates nas últimas cinco partidas sob o comando de Fábio Carille. Na última rodada, abriu 2 a 0 diante do Palmeiras. No entanto, cedeu a igualdade.

 

Escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz, Luciano e Ferreira. Técnico: Hernán Crespo.

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Pepê e Ronald; Fabrício Santos, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fabio Carille.

Transmissão São Paulo x Vitória ao vivo online

Para assistir com imagens, através da internet, os torcedores precisam assinar o canal de streaming Globoplay e pagar por um dos pacotes que estão disponíveis (veja aqui como).

  • Globoplay: R$ 27,90 (mensal) | R$ 17,90/mês (anual).
  • Globoplay + Premiere: R$ 69,90 (mensal) | R$ 39,90/mês (anual).
  • Globoplay + canais + Premiere: R$ 89,90 (mensal) | R$: 59,90/mês (anual).

Como assistir no Globoplay?

  • Acesse globoplay.globo.com ou baixe o app para Android ou iOS.
  • Faça login com sua conta Globo (de maneira gratuita).
  • Assine o plano com Premiere ou o Globoplay com canais + Premiere.
  • Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para ter acesso às imagens.

Resultado de São Paulo x Vitória em tempo real

No YouTube, tem a cobertura em tempo real. Entretanto, apenas com o áudio da narração do jogo. Isso porque os direitos pertecem à CazéTV, que não exibe esse duelo no fim de semana.

