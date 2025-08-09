Transmissão São Paulo x Vitória ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor tenta se recuperar da elimação na Copa do Brasil. Do outro lado, o Rubro-negro engatou quatro empates nos últimos cinco jogos

Neste sábado, 9 de agosto de 2025, São Paulo e Vitória abrem a 19ª rodada do Brasileirão Série A, no MorumBIS, às 18h30 (horário de Brasília). O duelo encerra o primeiro turno das equipes.

Com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, o Tricolor Paulista busca vencer nos pontos corridos para obter moral contra o Atlético Nacional pela Libertadores.

Já o Rubro-negro vem de sequência de quatro empates nas últimas cinco partidas sob o comando de Fábio Carille. Na última rodada, abriu 2 a 0 diante do Palmeiras. No entanto, cedeu a igualdade.

Escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz, Luciano e Ferreira. Técnico: Hernán Crespo.

Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Pepê e Ronald; Fabrício Santos, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fabio Carille.

Transmissão São Paulo x Vitória ao vivo online

Para assistir com imagens, através da internet, os torcedores precisam assinar o canal de streaming Globoplay e pagar por um dos pacotes que estão disponíveis (veja aqui como).

Globoplay : R$ 27,90 (mensal) | R$ 17,90/mês (anual).

: R$ 27,90 (mensal) | R$ 17,90/mês (anual). Globoplay + Premiere : R$ 69,90 (mensal) | R$ 39,90/mês (anual).

: R$ 69,90 (mensal) | R$ 39,90/mês (anual). Globoplay + canais + Premiere: R$ 89,90 (mensal) | R$: 59,90/mês (anual).

Como assistir no Globoplay?

Acesse globoplay.globo.com ou baixe o app para Android ou iOS.

ou baixe o app para Android ou iOS. Faça login com sua conta Globo (de maneira gratuita).

Assine o plano com Premiere ou o Globoplay com canais + Premiere.

Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para ter acesso às imagens.

Resultado de São Paulo x Vitória em tempo real

No YouTube, tem a cobertura em tempo real. Entretanto, apenas com o áudio da narração do jogo. Isso porque os direitos pertecem à CazéTV, que não exibe esse duelo no fim de semana.