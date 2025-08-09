fechar
Onde assistir Fortaleza x Botafogo (09/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações

Brigando em lados opostos da tabela, Leão do Pici e Glorioso se enfrentam no Castelão pela 19ª rodada da Série A; veja os principais detalhes

Por Victor Peixoto Publicado em 09/08/2025 às 16:24
Deyverson, atacante do Fortaleza
Deyverson, atacante do Fortaleza - Mateus Lotif / Fortaleza EC

Neste sábado (09/08), Fortaleza Botafogo se enfrentam, às 20h30, horário de Brasília, no Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.

A partida não terá transmissão na tv, aberta ou fechada, e será exclusiva do serviço de streaming do Prime Video

Na 18ª colocação com 15 pontos, o Leão do Pici ainda tenta engatar uma sequência positiva que o faça reencontrar o bom futebol. Apesar de ter apenas três vitórias nesta Série A, todas foram no Castelão e mais uma hoje pode ser suficiente para tirá-lo do Z4.

Caso vença a partida e conte com pelo menos dois tropeços de Vasco, Vitória e/ou Santos, terminará a rodada fora da zona de rebaixamento.

Já o Botafogo é o 7° colocado com 26 pontos e precisa vencer para entrar no G6 e se aproximar do G4 e virar o turno com alguma esperança concreta de brigar pelo bicampeonato.

Se perder, pode cair até para o 9° lugar em caso de vitórias de São Paulo e Fluminense.

Links oficiais e como assistir Fortaleza x Botafogo ao vivo e online GRÁTIS* com imagens

O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.

Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.

Para realizar o seu cadastro, o torcedor terá que utilizar um cartão de crédito válido e deve ficar atento ao fato de que, ao término do período de cortesia, a mensallidade será cobrada em sua fatura.

Prováveis escalações

Fortaleza

  • Helton Leite, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Deyverson - Renato Paiva

Botafogo

  • Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton e Danilo; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral - Davide Ancelotti

Ficha do jogo

  • Partida: Fortaleza x Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025
  • Data e horário: Sábado, 09/08, às 20h30, horário de Brasília
  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza
  • Transmissão ao vivo: Prime Video

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistente 1: Michael Stanislau (RS)
  • Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)
  • Quarto Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

